等7年登記選民，只擁有兩日投票權

不到48小時之後，全國人大頒布《決定》，港府DQ 4議員，民主派總辭。

於是我人生中第一次手握真正的選票的時間，可能只有這48小時。

為了這48小時，我等待了7年，然後在入境處辦理永久居民身分證與申請特區護照的空隙，一邊用酒精搓手液消毒，一邊讓職員幫我填完那張「地方選區選民新登記申請表」，耗時1分鐘。當時我心想，立法會選舉押後一年弊多於利，但對我個人而言，有得投票肯定利大於弊。

世事難料。我在香港第一次見證選舉，是2014年的「和平佔中全民投票」（622公投），印象最深刻是一個婆婆不顧風雨到票站，她接受訪問說以前未曾投過票，不認為是次公投非法，「佢（官員）話乜都得啦」。我在票站附近流連，胡思亂想：再過幾年，等到我有權投票之時，會不會有「雙普選」？如果繼續保留功能組別，立法會選舉又幾無聊……公投呢？那年蘇格蘭和加泰隆尼亞也在公投。結果，我只等來「佢話乜都得」的時代。

「投白票」都危險

之後是2016年的立法會選舉，目睹首輪DQ，再到補選，本土派提出「射落海」。無票人士當時不能理解，怎麼可以如此浪費，為建制派送上「助攻」。及至今時今日，下次選舉遙遙無期，就算有，如果將民主派的Plan A到Plan Z全數DQ，只剩下建制派「良性競爭」，相信好多人都會選擇「射落海」了。

有朋友溫馨提醒，還可以「投白票」。不知大家有沒有考慮過，按照局勢發展，未來的選舉，極有可能不只是「冇得揀」的問題，而是投票給非建制派，抑或「投白票」，都可能面臨風險。疫情當下，如果當局訂立規定，要求投票日前必須接受核酸檢測，進入票站必須出示「健康碼」，甚至以減低感染風險為由使用某種「免接觸」式機器取代人手填寫選票，而上述服務和設備都可以由內地企業提供技術支援，你投出每一票，Big Brother is Watching You。

多年前在北京讀大學期間，我就分別經歷過「射落海」和「票投非建制」。當其時有場人大代表選舉，大學一名高層領導參選，另一名茄喱啡陪跑，所在選區基本就是學校範圍，選民就是師生職工，只要投票率達標，基本上領導當選無憂。可惜大家醉心學業，政治冷感，大多數人有意無意地「射落海」，投票率慘不忍睹，無人當選。其後重選，校方落力谷票，黨員帶頭，各班配額，才將領導送上「舉手機器」人大議席。

後來在一場跨校學生組織負責人換屆選舉中，獲當局「欽點」的北京大學碩士高材生準備充分，朗誦般的演講，配合精心製作的宣傳影片，勢在必得。其競爭對手，是一個不知好歹、來自不知名高校的本科生，有權投票的我最終為這個初生牛犢不怕虎的仁兄送上寶貴一票，最終他以寥寥數票雖敗猶榮。豈料壓力隨之到來，主管這個跨校聯會的團委領導私下找到我和為該名落選者投票的人，提醒我們要「支持」當選人的工作，不可偏離「主流」……

「選而不舉」

這些只是小型的、影響有限的選舉現象，不過可以折射出內地社會如何看待選舉。去年訪問1980年代中國政治改革方向的參與者、見證者吳偉，他提到1988年第七屆全國人大召開前夕，時任中共總書記趙紫陽在中共中央書記處的會議上提出，在人大代表和人大常委中保留中共黨員組成的黨組，其他民主黨派也應允許分別成立自己的黨組，獲書記處同意，這有准許存在不同黨派的黨團之意，或能打開多黨政治之門。事情傳到當時的最高領導人鄧小平耳中，他讓人傳話給趙紫陽秘書稱，「鄧講發揮民主黨派的參政作用，只是說說而已，怎麼能當真？」

中文博大精深，「選」、「舉」二字，古已有之，「選」有自上而下選拔人才之意，「舉」則多用於由下而上推舉賢能，前者多欽點、委任，後者重競爭，科舉即為一例。香港走到今日，普選承諾「怎能當真」，過往行之有效的選舉已變成「佢話乜都得」，可謂「選而不舉」，只有人大決定，沒有民意代表。當然，中央其實用心良苦，祖國告訴我們，這一切都是為了繁榮穩定。

文˙戴一路

編輯•蔡曉彤

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