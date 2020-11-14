e新品：碳纖筆電 輕薄夠長氣

對於不少用家而言，手提電腦的重量是首要的選擇條件，始終性能再好，機體太重的話都難以每天帶去上班，實用度大減。而最近Lenovo新推出的Yoga系列新機，當中以Slim 7i Carbon最為吸引這類用家的歡心，因為機身的重量只有966g，屏幕卻有13.3吋。機身輕巧的最大秘密，在於其外殼以碳纖維物料製作，廠方聲稱在外層以高溫加上3層的塗料，確保機體達到美國MIL-STD-810G的防塵、耐跌撞的標準，提升耐用度。

連續播片15小時

此外，為了提高機體的效能，機內也採用了Intel Evo平台，使用第11代的Intel Core處理器及Intel Iris Xe Graphics圖像處理器，同時也內置有最新的Wi-Fi 6和Thunderbolt 4，其中Thunderbolt 4可透過USB Type-C插槽（圓圖）提供高速傳輸及充電，更可透過接駁外置轉接器輸出影像。至於另一個用家最關心的問題，當然是電量。Slim 7i Carbon內置50Wh容量電池，廠方數據顯示，充滿電後機體最多可連續播放影片15小時、使用辦公室應用程式13小時。機體還支援Rapid Charge Boost功能，只需要充電15分鐘，便可提供2小時的使用時間，更方便用家無間工作。

■規格

屏幕：13.3吋，2560×1600像素

處理器：第11代的Intel Core i5或i7

記憶體／容量：16GB DDR4/1TB SSD（最大）

體積：296.9×208.55×14.9mm

重量：966g

售價：$9598起

查詢：2516 3938