流動嘉年華穿梭城市 演員駕車領遊深水埗

ifva介乎線上線下之間

兩年前的ifva影像嘉年華，在中環愛丁堡廣場舉行，場內放置各種聲音及影像裝置，還有大熒幕的放映會及各種表演，熱鬧非常；翌年發生社會運動，主辦單位想找場地已經變得十分困難，再一年後的今天疫情來襲，他們決定變陣也要做到今年的影像嘉年華。跟香港藝術中心ifva總監范可琪聊天，她第一句就明言今年辦嘉年華很困難，但她認為疫情不會這麼快就完結，「一定要盡快重奪主權」。

用這個超出線上線下的形式去舉辦ifva嘉年華，是她在復活節假期時的構想，直到約6月下旬才正式決定。當時不少項目已經展開，例如在上環FabCafe的裝置《腳踏投影機》及Mood Piano，已經在策展當中。他們也有想過完全在網上舉辦嘉年華，但又覺得「作為一個嘉年華……完全在網上舉辦並沒有意義」，最後就做出介乎線上和線下之間的嘗試。例如疫情時使用得甚多的外賣應用程式，把食物送到家中，藝術品可不可以也送到觀眾家中？范可琪說她的朋友不禁問她：「你在這個時候做這麼大的show，不怕取消嗎？」

那他們如何實踐這個概念？有兩個「藝術品」是流動地發生的，包括麥曦茵的《不日常路線》和郭達麟的《聽海電車》。其中前者邀請了演員岑珈其﻿及張進翹，在深水埗的鬧市中，一邊駕駛私家車接載觀眾，一邊飾演勞動階層的司機去介紹深水埗，大南街、南昌街公園、玉石市場，幾十年來如何面目全非 。麥曦茵說作品挑戰「電影」的概念，思考「如何令電影散落在城市各處」。她覺得從車窗望出外面的人與建築物，其實就是用multi-screen去看moving image，「有點像一個實時的戲劇表演，但不是發生在劇場之中」。而她想做到的效果，是讓觀眾透過車這個載體去看城市，割裂的價值觀如何同時存在於深水埗中。在藝術家座談中擔任主持的城市研究學者黃宇軒，便表示關於深水埗士紳化的議題他已經聽膩了，但坐在車上還是有新的體會。

數碼藝術品直送家中

至於送到觀眾家的藝術品，就有鄭智禮的項目ONLY3MATTERS。觀眾只要在特定時間於網上登記並參加活動，就能獲得數碼扶乩一張。扶乩是古代道教占卜術，受神明附身的人會畫出神諭，而藝術家則寫出畫扶乩的程式，根據資料及數據分析印刷出扶乩，藝術家會蓋上印章再送到觀眾手上，而觀眾又可以問藝術家乩上的符號是什麼意思。

除此之外，嘉年華也有網上節目和實體裝置。今年的比賽得獎作品將會在網上播放，觀眾可以做心理測驗，網站的程式會為你推介作品，取代以往ifva嘉年華在露天場地舉辦的大型放映會。而實體裝置除了有上文提過的上環作品外，還有在尖沙嘴海港城展出的《候鳥》，在臨海的位置擺放，展示候鳥遷徙飛行的形態。

麥曦茵說今次的嘉年華有個隱藏主題：「異托邦」（Heterotopia），概念來自法國後現代哲學家傅柯（Foucault），「在同一個空間裏存在着很割裂的價值觀」。原本ifva是香港藝術中心創辦的香港獨立短片及錄像比賽，嘉年華是他們的外展節目，希望把影像帶到戲院之外的地方。近幾十年藝術界有很大的轉向，希望藝術品不再局限於光鮮亮麗的畫廊和博物館，而是屬於大眾。藝術可以在任何地方發生，任何地方都是藝術展示空間。散落的電影，就是用新的價值觀、用藝術，介入枯燥乏味的世界。

●賽馬會 ifva Everywhere 影像嘉年華

日期：即日至11月30日

查詢：www.ifva.com/carnival

文：胡筱雯

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪