沙發薯：Fake news年代 紀錄片尋真相

正所謂沒有誰比誰高尚，右翼傳媒散布拜登及兒子與中國有生意來往的消息，不過Trump多年來亦一直被指與俄羅斯政府有密切關聯。俄羅斯還是中國，只能選the lesser evil。事實上，非民主獨裁政權行事無透明度，執法隨意無依，這就是令人憂慮的地方──當中朝鮮自然是最難以捉摸。最新紀錄片The Mole: Undercover in North Korea就嘗試揭露更多有關朝鮮的秘密，派出臥底（The Mole）用10年時間滲透朝鮮組織，可算是將調查紀錄片推到極限。

紀錄片是丹麥傳媒人兼導演Mads Brügger的最新作品，他在2006年的代表作The Red Chapel曾是一時佳話，他與兩個韓國籍丹麥喜劇家探訪朝鮮，以表演之名來揭露、取笑朝鮮式社會。節目播出後，Brügger當然被列入了黑名單，終身不能再進入朝鮮，於是他想到招募臥底，讓這人代他再次調查更多有關朝鮮的事。

退休廚師Ulrich Larsen看完The Red Chapel後自動請纓，熟讀朝鮮資訊，扮作同情朝鮮政權，滲透在全球34個國家都有分部的朝鮮組織Korean Friendship Association（KFA）。因為平凡不起眼，被形容為最佳臥底的Ulrich不負所望，成功取得KFA成員的信任，很快成為丹麥分部的重要人物。用了幾年時間，他獲得西班牙主席Alejandro Cao de Benós的信任，終於踏足朝鮮。

當然，Ulrich不只是單純地滲透，他每次出席集會及會議，均會暗藏攝影機及錄音機，將整個過程記錄下來。朝鮮之旅後，Ulrich明白到原來KFA組織的終極任務是為朝鮮避開國際制裁，尋找黑暗世界的商機。故他們將計劃升級，加碼派多一個演員作臥底二號，扮演地下富商Mr. James，扮作有興趣與朝鮮有生意來往。

每一刻都難以置信

妙計得逞，二人很快被邀請到朝鮮，接見當地的軍器工廠主管，收到整個軍器目錄。由戰機到核彈頭一一有售，正如KFA主席所言：「乜軍器都做到！」兩人跟着到烏干達及北京再傾生意，朝鮮代表想他協助運送軍器。因為已經去得太盡，太過危險，Mr. James最後簽了合同後便消失，Ulrich亦決定停止任務。

這紀錄片幾乎每一刻都難以置信，難怪前英國MI5特務也說：「這可能是我所知的最成功的非官方情報行動。」

新聞報道、發掘真相確是充滿刺激，BBC的最新紀錄片Being Frank: The Frank Gardner Story中的Frank就形容為「drug藥物」，亦是這原因他由金融界轉戰新聞界，成為BBC的戰地記者（Security Correspondent）。不過他就沒有Ulrich那麼好彩，2004年他在沙特阿拉伯被槍擊，同場攝影師即場死亡，他則下半身癱瘓。這個紀錄片探索因為脊髓損傷而成為殘疾人士的人，除了讓大家更關懷這社群外，更有不少暖心場面。

文：陳Damon（chandamon.com）