news：中小企「掌櫃」好幫手

雲端核帳 交收款自動提醒

NimbleBooks是致力於服務行業SaaS（Software as a Service，軟件即服務）的科技公司，針對全球中小企業，提供價錢相宜的管理軟件，協助自動化業務流程，減少企業花在資訊系統上的時間精力，從而更專注於自身業務。NimbleBooks最近推出專為中小企及自僱人士而設的一站式網上財務管理方案，提供安全、簡單、快捷、全面的財務管理計劃。只要完成簡單註冊程序，毋須信用卡或簽訂合同，就可以6個月免費試用business plan。

一鍵生成 清晰財務報告

這套系統的用戶界面直觀，能自動提醒用家發票付款及收款到期日，節省用戶的時間。而透過處理帳單、財政等紀錄，用家只需一按，即分成不同具洞察力的報告，如項目進度、利潤收益狀况、收款及付款報告等，幫助用家密切關注財務狀况，以作相關業務選擇。

這套系統採用雲端技術，打破軟件限制，允許用家無論何時何地都能通過網絡來處理對帳、支付費用、收取款項等工作，提升企業營運效益。NimbleBooks亦附有客戶管理、貨幣換算、靈活設置發票和費用審批工作、制訂公司組織結構等功能；或者任命員工參與相關項目、在線發送帳單，幫助公司更快收取款項，提供一站式服務。

系統設Lite（Team）、Plus（Company）和Custom（Large Company）3種計劃。Lite適用於小型團隊或自僱人士，包括一站式帳單及發票管理、一鍵生成財務報告、費用分類及記錄、自動數據備份，每團隊成員每月4.9美元（約40港元）；Plus適用於公司或中型團隊的成長型企業，提供無上限客戶資料儲存空間、協助審批多重工作流程、自行設定公司結構圖和成員使用權限，每團隊成員每月9.9美元（約77港元）；Custom則可因應公司需要，提供客製化功能。

●網址︰www.nimblebooks.com.hk

整理：張曉冬