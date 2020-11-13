試玩雙筒蛋卷機 簡單易用5分鐘食得

蛋卷器由最初的單筒式設計，發展至今已有雙筒式甚至4筒式設計。今次試玩其中一部熱賣的雙筒型號，售價為99人民幣（約118港元）。設計原理上無論幾多個卷筒都相同，主要以卷筒內的發熱器加熱煮熟蛋漿，蛋漿煮熟後會因冷縮熱脹的原理自動向上彈出，之後用竹籤穿好蛋卷便可食用。除了可放入純蛋漿，也可配搭不同食材，例如火腿、腸仔等，花款多多，隨機身還附送食譜。

過分打蛋 成品易斷

打開包裝，取出蛋卷機，便發現機身外殼與底座未完全接合，雖然這個問題不影響產品運作，但完美主義者未必接受得到。機身設有兩個開關鍵，控制左右筒加熱，雖然面板圖示按鍵為兩段式高低設計（按下為開，彈上為關），但實測無論按10次還是100次，按鍵都沒有高低的分別，因此要確認卷筒是否正在加熱或已預熱完成，需看機身的紅色及綠色指示燈，才能分辨其通電狀態。

由於機體設自動加熱功能，用法十分簡單，首先將食油傾注到專用操作輔助桿上的圓形膠盤上，之後放入卷筒內為內壁掃油，最後倒入蛋漿即可。根據說明書指示，蛋卷的製作時間為5分鐘，實際試用，蛋卷亦準確地在5分鐘準時「彈」出。至於成品的外形及味道都不差，只是表面沒有略為烤焦的感覺。打蛋建議別過多，否則成品易斷。

卷筒內達100℃ 小心燙手

以紅外線溫度計測量，機身溫度在50℃以下，手摸會感到微熱；然而卷筒內部的溫度大約100℃，如伸手指入內觸摸，或會燙傷。每個卷筒機底部都設有膠塞，方便清洗卷筒時作去水之用，但留意機體外殼並不防水，如果開水喉太大而流到機身，便有滲水壞機的風險。

●總結

煮、食、洗 20分鐘搞掂

單論做早餐的速度快，只需5分鐘即有蛋卷落肚的雙筒蛋卷機應可滿足要求，加上清洗也能在10分鐘內完成，要在20分鐘內煮完、食完兼洗完也可達標。