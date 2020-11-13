實測4合1早餐機 慳位多功能 小心高溫失控

300港元有找 同一時間焗煎蒸煲

在購物網，多功能入廚家電林林總總，2合1、3合1……當中，記者見到聲稱集「煲、煎、蒸、烤焗」4項煮食功能於一身的早餐機甚受追捧。它們多用上粉色機身，外形討好，標榜功能齊全，為不少蝸居用家解決煮食煩惱。售價由100多至300元人民幣不等，折合不用400港元。

記者今次選擇試用的4合1早餐機，聲稱每月銷量近200部，售價219人民幣（約260港元）。早餐機體積390×250×265毫米，重4公斤，機體左方分上下2層，左下方是小焗爐，左上方可放置煎鍋；機體右方則是設有發熱板的蒸煮器，用家可放入水煲用作煲水、煮麵或煲粥，水煲上方也可在放置跟機的蒸籠，用於蒸包、急凍燒賣、急凍餃子等食物。

無過熱斷電 焗爐開10分鐘逾300℃

記者收到實物後，第一時間開箱驗貨。拆開所有配件，見全機的發熱位主要有兩處，一是左方焗爐的上和下發熱線，二是右方蒸煮器內的發熱板，而煎鍋則共用焗爐的上發熱線來烹煮。在機體右方的面板設兩個旋鍵，左旋鍵為功能掣，有關閉、烘烤、蒸煮、蒸煮／烘烤4個選項。由於焗爐與煎鍋共用發熱線，所以兩個功能會同時啟動，不能分割。右旋鍵則為時間掣，調校時間最長60分鐘。開機時，用家需先選功能後選時間，才會開動煮食。根據說明書指示，初次使用烘烤功能時，需要預熱10至15分鐘，其間會冒出白煙。而記者實際使用時，的確一開機便冒出白煙，並湧出一陣燃燒的機油味。要是事前沒看清楚說明書，隨時嚇壞。另外，早餐機採用兩腳插頭，香港使用需配合轉插。

實際開機操作時，記者發現沒有溫度偵測及過熱斷電功能，也不能設定加熱溫度。簡單來講就是使用時間愈長，機體及機內溫度便愈高。以焗爐為例，開啟烘烤功能大約5分鐘，上方的煎鍋表面已接近150℃；10分鐘後，焗爐內的溫度更超過300℃。以為溫度愈高便愈好？其實溫度過高只會增加煮燶食物的風險，故此焗爐食譜一般都指示溫度設定在約200℃。另一個問題就是焗爐溫度太高，有可能令機身變得燙手，有燙傷風險，如家中有小孩絕對要留意。

焗爐熱力不勻 煎鍋易黐底

「1分鐘烤麵包、3分鐘煎蛋」是這部機的賣點之一，記者便針對這點，開爐試下效果。首先，用焗爐烤方包（放第2層）製作多士，大約1分鐘後由玻璃門望入焗爐，麵包面仍未見明顯的焦黃；再烤多1分鐘，見麵包已變得焦黃色，但拿出來一看，發現麵包底面的焦黃程度不同，麵包底部明顯較焦，可見上下發熱線溫度不勻，估計原因是上方發熱線的部分熱力被上方的煎鍋「分薄」了。不過，試食多士時口感不算太硬，算是不錯。

至於煎鍋煎蛋，實試發現熱力充足，但由於跟機的煎鍋材質類似露營廚具，與廚房用的煎鍋物料不同，新手使用會較容易黐底，想更易煎出完整的太陽蛋，最好比平時加多一點油。而用右方的蒸煮器測試煲約500毫升清水，大約5分鐘便水滾，之後便可以煮麵及蒸包。

15分鐘煮好多士煎蛋急凍燒賣

用這款4合1早餐機，需要花多少時間來煮出一頓早餐？記者試煮一頓較完整的早餐，包括多士、煎蛋及蒸急凍燒賣，大約15分鐘完成。不過，由於要同一時間顧及3種食物不同的烹調時間，新手入廚時或會手忙腳亂，最好先製作多士及蒸急凍燒賣，多士焗好後才煎蛋，會較容易處理。

食完早餐之後，當然要清潔用具。其中水煲、蒸籠及焗爐架的清洗最簡單，只要使用洗潔精及海綿清洗即可；煎鍋方面則視乎黐底程度，如果黐底不算嚴重，清洗也不算太困難；但如果黐底嚴重，便可能要花多少少時間用熱水浸泡污漬，才能徹底清洗乾淨。而在今次試用時，大約花了約12分鐘把用具及機身清潔好。

● 總結

未必比雙爐頭、多士爐省時

用家若是追求省時做早餐，4合1早餐機雖然可以一機多用，但煮食連清洗也要近半小時，相比家有雙爐頭、多士爐，速度快不了多少；但如果是蝸居用家，家中未必有足夠空間放置大型的煮食器材，這部體積細小的4合1早餐機便可滿足慳位及多功能兩大要求，甚至可簡單解決一日三餐。

文：吳一鳴

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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