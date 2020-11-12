珠寶設計大師 璀璨演繹自然美景

游走大自然之間，有人喜歡拍照打卡，有人詠詩作畫，甚至將眼前天地萬物的能量轉化成不同類型的創作。Tiffany & Co.全新Jean Schlumberger傳奇設計高級珠寶系列正是如此。Jean Schlumberger是20世紀的偉大藝術家。他在20世紀初出生於法國Alsace區從事紡織製造的顯赫家庭，後來在紐約落地生根，1956年被Tiffany董事長Walter Hoving聘用為公司副總裁。Schlumberger被委任後，擁有自己的設計工作室及沙龍，並善用品牌在寶石方面的豐富資源，創作出眾多出色的珠寶首飾設計。Schlumberger創作前，總是從繪畫開始。他對大自然充滿好奇，在作品中注入想像力，巧妙運用鑽石配襯彩色寶石，重塑大自然不同景象，展現高級珠寶的創造力。

他經常前往峇里、印度和泰國等地，藉遊歷啟發想像，令作品充滿能量和更富變化。其豐富創作令他在藝術和時尚世界中獲得多項榮譽及獎項。他於1958年贏得Coty American Fashion Critics' Award大獎，是首名獲獎的珠寶首飾設計師。收藏Schlumberger原始設計的巴黎裝飾藝術博物館（Musée des Arts Décoratifs） ，亦曾在1995年為他舉辦回顧展Un Diamant dans la Ville向他致敬，是第3位獲該博物館給予榮耀的珠寶設計師。

「我想捕捉宇宙的不規則性」

雖然Schlumberger在1987年離世，但他生前留下了極為豐富的繪圖創作。Tiffany這次便以Jean Schlumberger最具代表的設計主題重新創作，將他筆下勾勒的自然萬物，化身成瑰麗珠寶，透過對黃金和寶石的色彩運用與比例，活潑有趣地呈現各種動植物，結合雕塑感線條和靈動感覺。

Jean Schlumberger有一名句：「我想捕捉宇宙的不規則性。」對照社會環境變幻莫測的當下，或者真正能夠捕捉下來的畫面，確是他最喜愛的大自然。例如Fleurage手鐲的設計便是以金線環繞定格而成的花朵珠寶，外形模仿大麗菊，如萬花筒般的彩色寶石花蕊為整件珠寶作品畫龍點睛，呈現繁花爭艷的盛景。Bird on a Rock胸針則結合坦桑石、彩色藍寶石、鑽石等珍貴寶石配搭而成，可愛的小鳥站在晶瑩剔透的藍色寶石上方。另外還有以海星、山羊外形設計的胸針，或是以陽光、流水為靈感的頸鏈等。

設計豐富多變 吸引一代女神

Schlumberger的設計豐富多變，共通點是每件作品也充滿生趣，看着令人感到大自然生生不息的活力和喜悅。

動植物以外，絲帶也是其創作中常見的元素，其中Ribbon胸針及耳環的設計充滿動感，18K黃金和鉑金上鑲嵌大小不一的鑽石，層疊有致。其中以紅碧璽為中央主石的胸針設計，更是根據當年Audrey Hepburn宣傳Breakfast at Tiffany's電影時佩戴的Ribbon Rosette頸鏈中間鑲嵌黃鑽的設計演變而成。

多年來，Schlumberger的設計深受時尚名人的喜愛，「玉婆」Elizabeth Taylor、經典女神Audrey Hepburn，以至美國Vogue前主編Diana Vreeland和美國前第一夫人Jacqueline Kennedy等，均對Schlumberger的作品愛不釋手。最近Jean Schlumberger高級珠寶系列抵港巡迴展出，為大家帶來近距離欣賞這些珠寶創作的機會。

■Jean Schlumberger高級珠寶系列巡迴展

日期：即日至11月30日

查詢：2845 9072

文：張曉冬

編輯：梁小玲

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