23歲創自家手袋品牌 互補長短 好姊妹拍住上

1. 如何定義自己？

Angel：我做事不太顧及後果，很想嘗試不同東西，是個不求安穩及勇字當頭的人。

Celia：相反我比較慢熱，喜歡自由及不愛受現實束縛。我也很重視每件事背後的意義和價值，喜歡以創作啟發和影響其他人。

2. 為何會想到創立自己的手袋品牌？

Celia：畢業後找不到時裝設計的工作，唯有嘗試找些相關工作，例如時裝採購。其中一次應徵已到最後階段，部門主管卻不想把我的設計天分埋沒，並鼓勵我繼續努力設計，於是我便有所覺悟：既然人家不需要我，我也不需要別人才能做設計。

Angel：Celia修讀時裝設計後，我問過她有沒有想過自立品牌，當時她沒有時間表。後來她對我說出這樣的覺悟後，就決定一起創業。我們亦發現市場缺乏定價1000多至3000多元，設計優秀的真皮手袋，所以便創辦自家品牌。

3. 創辦品牌面對的最大挑戰和困難？

Angel：現在做網店的門檻雖然低，但因為我們不是由其他生產或批發商入貨，而是自己由零開始製作產品，所以要花多倍工夫。Celia是讀時裝設計出身，但對手袋設計製作，以至用料如皮革、五金等都不熟悉，要不斷摸索。另一個困難就是要建立Femance自己的branding，我們主攻的港澳台市場都偏好大品牌，所以除了要有高質素的產品外，如何令市場接受一個小衆手袋品牌更重要。

4. 創立品牌之初，如何衡量生產款式與貨量？

Celia：我們是小本經營，一開始不能投入太多金錢，但起初找的一些生產商，最少的訂單也要求每款手袋每個顏色生產300個，我們根本承擔不起這個貨量，幸好之後靠親友人脈，找到願意承接每款每色生產10個的生產商。令我們一開始創業和產品製作成本只花了5位數字。

5. 對品牌未來的發展有什麼願景？

Angel：我希望品牌能打入連卡佛、Farfetch等大型國際零售店，亦想令品牌更深入民心，發展到東南亞及日本等市場。

Celia：我很想開實體店，在香港開第一間，然後在其他城市開更多。

6. 品牌手袋的設計風格和靈感是什麼？

Celia：靈感主要來自大自然和抽象藝術，例如我們首季的手袋以花為概念，第2季靈感則來自seed of life。我們也很着重顏色，很多皮革都要特別訂製，以配合手袋柔和的線條。

7. 你們個人有沒有特定的時裝必備單品或特別的喜好？

Angel：我很沉迷套裝，或以相同物料製成的上下身衣服，喜歡tone on tone的配搭，亦喜歡能突顯鎖骨的平領衣服。

Celia：我很喜歡圈圈耳環，但我只喜歡金色，不會戴銀色的。

8. 你們認為什麼是美？

Angel：由內到外都能好好照顧自己的女人最美。

Celia：我認為美是一種自我認同。

9. 香港的政治／社會運動及疫情對你有什麼影響？你對此有什麼體會？

Angel：社會運動期間，令我們回中國大陸時有些少顧慮。政治上的不穩令很多人想移民，讓我意識到，原來能在同一個地方落地生根，長遠地發展事業是一件很幸福的事。過去多月的疫情，我們需要通過以很長的視像會議與生產線溝通和運作，與顧客的親身接觸和交流也減少了。

Celia：生產商的開工日子在疫情期間也很反覆，連帶我們也要在他們停工前趕死線呢。

10. 疫情過後最想做的第一件事？

Angel：我想去旅行，到外地取景拍攝我們的手袋造型照，都是為了工作。

Celia：我不是啊！我只想去去旅行，當然也可乘機汲取設計靈感。

11.現今社會有什麼被高估或被低估？

Celia：在香港從事創作的人都被低估。因為在港不被重視，他們很多都會離開而選擇到外國發展，我覺得很可惜。

Angel：透過社交媒體得知，很多人都視我們為年輕人創業的榜樣，我們很高興自己能啟發其他人。我覺得香港年輕人想闖一番事業的心被低估了，但他們是有決心和能力的。

■Angel & Celia

Angel大學時修讀新聞與傳播學系，Celia則修讀時裝設計，這對從小相識的朋友花了10個月時間籌備，於2019年8月創立手袋品牌Femance。

編輯：廖偉龍

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