本地時裝亮相巴黎時裝周 虛實展示 香港創意力量

營運一個時裝品牌，設計、質量做得好是基本，增加曝光率，讓潛在客戶看得見自己的存在才是成名關鍵，而年輕品牌要打響名聲，衝出國際，更加需要足夠的資源、金錢和人脈協助才能成事，所以香港非牟利機構FFF自2013年起，籌辦由創意香港（CreateHK）贊助的國際時裝企劃HKFG（前稱Fashion Guerilla），主力帶領本地品牌參與國際時裝周和商展，讓一眾設計師能接觸各國的時裝買手和傳媒，以助他們拓展業務。

今次參與的8個品牌為 ANAÏS JOURDEN、THE WORLD IS YOUR OYSTER、ARTO.、PabePabe、PONDER.ER、SWEETLIMEJUICE、VANN及YMDH。其中第6度在巴黎時裝周的官方日程中舉行時裝展的 ANAÏS JOURDEN，曾被知名買手店Opening Ceremony 「Year of China」企劃選出的唯一香港品牌THE WORLD IS YOUR OYSTER，以及剛剛起步一年已逐漸為人熟悉的新進品牌PONDER.ER，分別於巴黎霍夫頓酒店舉行數碼時裝小型放映會，並同步在網上展出品牌最新系列的時裝影片。

我們邀請了3個品牌的設計師，分享自己如何從零開始一路登上巴黎的時尚舞台，以及疫情對時裝周生態運作、消費模式轉變等影響的看法。

A：ANAÏS JOURDEN

W：THE WORLD IS YOUR OYSTER

P：PONDER.ER

數碼化發布 留下深刻印象

問：可分享一下如何登上巴黎時裝周？參與其中對你有什麼意義和得着？

A：畢業後成立品牌，頭兩年都是摸着石頭學習採購、生產、銷售、物流。2015年巴黎概念店Colette第一次購入我的作品，同年晉身LVMH Prize年輕設計師大選準決賽；2016年，我的系列獲得Barneys、Opening Ceremony、伊勢丹、連卡佛等百貨公司支持，銷售獲得重大突破，於是決定嘗試在巴黎舉行presentation，也開始跟造就了Vetements、Y/ Project等新生代品牌的公關公司Ritual Projects合作，直至2018年被編排於巴黎時裝周的官方日程內。當時公司包括我在內只有5個員工，即使在緊絀資源下，仍然可以帶着熱情和尊嚴展出創作，於我而言就是「終極夢想」。

W：我們首個系列在Joyce Boutique的pop-up shop售賣，然後在連卡佛的The Next New 企劃中勝出，在本地站穩陣腳後，第3季開始就一直有參與巴黎時裝周的showroom，跟不同國家的買手見面，開拓海外市場，也認識了很多買手、媒體和業內人士，幫助擴展品牌發展。

P：今年1月曾在British Fashion Council的支持下，於巴黎時裝周的showroom展出首個commercial collection。我們一直都知道HKFG這個項目，今次剛好時間上能配合便參與，這對新進品牌來說是很好的宣傳平台。

問：有別於傳統實體fashion show，你對數碼化的新品發布模式有何看法？

A：傳統天橋上的現場感、音樂響起一刻的心跳加速、衣服擺動的觸感、席上的明爭暗鬥、幕後團隊「明知不可為以為之」的魄力，都是可愛的生命力，我不希望把它的重量忘記得一乾二淨。但今季我們更着重去找一個比較沒那麼繃緊的籌備過程，選擇以電影感拍攝短片，這種呈現更能牽動人的情緒，感受到的熱情也令我獲得前所未有的驕傲。

W：以digital的方式發放作品，可以令更多的人從世界各地觀看，不受地區局限，而且可以一個更有故事的概念來表達作品系列的信息，令觀眾更加了解和留下更深刻的印象。但單從網上觀看衣服當然比現場遜色，無論是布料的質感、衣服的細節、現場的氛圍等，都不能只透過屏幕上感受。

P：透過屏幕始終少了human touch，但以數碼化的演示方式，設計師可以更靈活及更經濟的方式呈現自己的作品和概念，把資源投放在社交平台的宣傳上，而且能創作有內容和能被廣傳的影片或圖像，很可能比傳統的實體presentation或catwalk更有效建立自己的brand image。這次的數碼演示，國外媒體和買手的關注亦有增加，但始終受疫情影響，各地零售平台的buying budget也有收縮，歐美日的情况尤其嚴重，更別說放膽買新進品牌了。正面點思考，能在這個時候讓買手留下印象，也不是壞事。

問：可以分享一下今季系列及時裝影片的靈感和概念嗎？

A：這季翻箱倒櫃整理，解構和重塑過去10季以來，那些溺愛或是有所遺憾的舊作，借設計思考人與家的關係、人與自己的關係、人與天的關係，每個人演繹和活出自己的伸延就是最美麗的事。我同時希望透過系列為可持續出一分力。

W：今季系列名為New Wave，象徵在新常態下重塑時尚，游走於休閒和正式服裝，流露品牌經典的中性風格，也一如既往利用有質素的意大利和日本stock fabric，目的是希望不再生產新布料。短片則講述一個新世界的來臨，當中包含人與人之間和人與時間的關係，從而帶出希望和多元的信息。

P：系列融合了西部牛仔的元素，如傳統牛仔工作服的結構被放大及液化，以柔和透視的布料加上手染效果呈現，並首次加入首飾和皮帶等產品。短片以1950、60年代西方的煙草電視及平面廣告為靈感，透過老套過時的廣告標語及圖像融合品牌獨有的中性元素，解構和諷刺廣告媒體對性別定型的形象刻劃。

增值產品 迎接市場改變

問：疫情影響下，全球消費者對時裝的需求和步調正緩緩改變。作為香港品牌，你如何看待或應對這個市場趨勢?

A：香港的溫室教育令人相信創作止於自我表達，但消費者的反應令我明白時裝是對話：可以是一問一答、是辯論、是投其所好、是駁嘴……種種富挑戰的溝通。疫情改變了人的生活和欲望，儘管心情哭笑難辨，我認為這是改變的重要機會。

W：顧客尋求更long lasting的產品，也希望更明白衣服背後的價值。如今次系列中採用了許多detachable的設計細節，使衣服可以multi-ways穿著，提高衣服本身的價值。

P：疫情絕對令經濟及零售業帶來很強大的衝擊，特別是高價位的時裝產品。但有疫情與否，luxury market都是一個過分飽和的市場，想闖出名堂的設計師很多，名設計學院畢業的學生也是每年遞增。作為香港品牌其實很需要放眼世界，要懂得把自己的產品推銷給世界各地不同市場。除要經營與別不同的identity外，現在的品牌很講究透明度，要讓觀眾明白你推銷的產品為何要這個價錢，以及背後的故事。

文：康詠然

統籌：溫兆明

編輯：劉家睿

查詢：Fashion Farm Foundation www.fashionfarmfoundation.org

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