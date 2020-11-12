同場加映：敞篷跑車 超夢幻新星

812 GTS和兩年前推出的硬頂812 Superfast一脈相承，全面繼承短車尾、長車頭的型格造型，但整個車尾包括頂篷、行李廂及座艙後部頂篷罩則經過重新設計，電動可摺疊式硬頂可以在車速45公里以下，開或關都在14秒之內完成。

動力方面，812 GTS基本沿用和812 Superfast同一部V12自然吸氣引擎，800匹最大馬力及718牛頓米最大扭矩，同樣在引擎8500轉時傾瀉而出，同時80％扭力可以在低至3500轉時輸出。除了性能，V12引擎的激烈咆哮同樣叫人熱血沸騰，812 GTS開篷狀態下讓車中人可以充分感受引擎聲浪，在熱情澎湃的奏鳴曲陪伴下前進。專利的電子動力轉向系統、PCV虛擬短軸距2.0系統和法拉利轉向過度動力支援輔助下，駕駛人輕易掌握車輛狀况和路面信息。

法拉利旗艦陳列室佔地十分寬廣，兩層共19,000平方呎，下層是維修中心，上層陳列室一字排開展示近10部名車，客戶可以在面向淺水灣壯麗海景的會客室中慢慢選擇心水愛車，以及各種設備組合或限量精品。

■法拉利812 GTS

售價：$5,909,350起（拍攝車連配件$7,334,000）

■法拉利旗艦陳列室

地址：淺水灣道60號