淺水灣遇白流蘇 石澳約會柳飄飄 港島南岸遊 戀上名車美人

第1站：淺水灣 點止傾城之戀

「深淺赤石」自駕遊，由海洋公園起步，走黃竹坑道、香島道等，經過深水灣、淺水灣、赤柱至石澳，蜿蜒山路全程約20公里，是不少車友熱愛的風景路線，駕駛樂趣十足。

淺水灣的影灣園，前身是經典的淺水灣酒店。1920年，酒店由時任港督司徒拔主持開幕禮。大批中外名人曾在酒店留下足迹，包括劇作家蕭伯納、小說家海明威、影星馬龍白蘭度及科學家愛因斯坦。才女張愛玲在香港大學讀書期間也曾多次到訪，更以淺水灣酒店作為筆下名著《傾城之戀》中男女主角范柳原和白流蘇邂逅的場所。至1982年業主將淺水灣酒店重建為住宅項目影灣園，酒店標誌性建築如兩層高的主樓和噴水池幸得保留。

今天來到影灣園，除了要在主樓和噴水池四周「打卡」，露台餐廳（The Verandah）也不應錯過，它的英式下午茶和倒裝蘋果金寶一直是熱門選項，另外梳乎厘和堂弄牛肉他他更是城中少有的高質素。

露台餐廳除了是電影《色，戒》的取景地，亦是婚宴熱門場所，在戶外廣場常見來拍婚紗照的新人及打卡的遊客。

■影灣園The Verandah露台餐廳

地址：淺水灣道109號

查詢：2292 2822

註：最低消費平日每位$304，周末假日每位$314

第2站：赤柱 異國風解旅行癮

從淺水灣沿淺水灣道駕駛15分鐘可以到達赤柱，赤柱市集就在赤柱公眾停車場旁邊，市集大部分路段加建了上蓋，無論任何天氣都可以享受購物的樂趣。這裏的攤檔多數由本區居民經營，售賣的貨品十分多元化，最常見要數T恤、工藝品、皮革製品或各種印有「香港」字樣的紀念品。

逛得累了可以在赤柱大街找家餐廳休息，或向海濱的美利樓和卜公碼頭進發。美利樓原位於中環花園道與金鐘道交界，建於1844年。整棟建築物外牆以切割花崗岩建成，早期為軍事設施，二次大戰期間被日軍佔領作為憲兵總部，戰後則用作政府辦公大樓。1982年政府拆卸美利樓時，為每塊花崗岩編號，其後在1998年於赤柱現址重置。現時美利樓被活化為商業設施，包括商店和餐廳，同時是攝影愛好者的熱門取景地點。

■赤柱市集

地址：赤柱大街

■美利樓

地址：赤柱赤柱大街96號

第3站：石澳 追憶喜劇之王

從赤柱駕車，約10多分鐘便到達石澳。自從電影《喜劇之王》在1999年上映以後，石澳後灘和附近一系列建築包括健康院、文新學校和情人橋等成為知名景點，不少遊客更專程到來cosplay尹天仇和柳飄飄。可惜2018年超強颱風山竹襲港，幾個景點遭受破壞，文新學校多處屋頂塌陷，健康院旁的「定情樹」還在，但背後的圍牆已倒塌，現時這兩個地點都封閉，只可遠觀。通往大頭洲的藍色情人橋同樣被毁，現場見到新橋工程正在進行中。儘管如此，石澳和大頭洲間的岩岸仍是新人拍攝婚紗照的熱門地點，當天我們在這裏停留約半小時，已見最少5對新人先後抵達。

路窄彎多 新手「進修」之路

「深淺赤石」是香港知名的美景遊車河路線，由於路窄彎多，加上有不少巴士行駛，對技術和耐性都是考驗，不少駕駛人甚至認為考獲車牌後必須來這裏「進修」。走在蜿蜒山路，可以觀賞沿岸海景，不同季節和時段風光都有變化，走多少遍也不膩。惟大潭道是本區的樽頸，如果在那裏發生交通意外或者壞車，每每全條路封閉，出發前留意。

文：觀雲主人（clarencecch@gmail.com）

編輯：梁小玲 美術:謝偉豪

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