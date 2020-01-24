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2020年11月11日星期三
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港產精釀發威 變身「啤酒英雄」
Quicknote：精純蘇威 原桶入瓶
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登月史諾比 潛水007 話題新表 毋懼疫市
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拍賣回顧：林風眠《霸王別姬》 971萬成交
Double F：《鬼滅之刃》與惡鬼
獲獎港產岩土工程師 發電廢料創環保填海新希望
Bulletin：對環境的鑽石承諾
動物胸針宣揚保育
拍賣回顧：林風眠《霸王別姬》 971萬成交
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【明報專訊】疫情下，華藝國際（北京）首季拍賣會最近結束，早前收藏版介紹常玉1920至1940年代的《曲腿裸女》創下常玉的紙本紀錄，以1081萬人民幣成交。在這次拍賣會中，亦有不少華人名家作品亮相。
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