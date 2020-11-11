獲獎港產岩土工程師 發電廢料創環保填海新希望

從土木工程處下班後，蕭凱傑（阿蕭）一身恤衫西褲，單肩背個背包，匆匆趕來接受訪問。脫下口罩拍攝照片，才發現他臉上帶點稚氣，原來這名對岩土工程問題侃侃而談的工程師，是名職場新鮮人，今年才剛從香港大學畢業，入圍James Dyson Award設計大獎的發明「粉煤灰硬化回填海土」，正是他在學時的設計。說起入圍，他也訝異，原本設計只是在港大內部展覽展出，沒想到獲比賽評審青睞，在全球1800份競逐作品中脫穎而出，成為20強之一，亦奪得香港區的優異獎。

參考混凝土 發掘粉煤灰潛能

發明是如何煉成的？在學期間，阿蕭曾到中電發電廠擔任實習生，負責研究粉煤灰的可再生用途。這種燃煤發電時生產的副產品，經篩選後較幼細的粉煤灰，部分可作工業用途，而未經篩選的，大多落得投入煤灰湖，當垃圾處置。「其實粉煤灰能硬化泥土和製作混凝土，讀土木工程時，我學習過製作混凝土，因而想起可參考混凝土的製作過程，以粉煤灰取代大部分水泥，以海土替代石粒，用類似方法硬化海土。」

現行方法昂貴 盼研究可普及

近年填海，水泥是不可或缺的原料。阿蕭解釋，以往香港大多採用疏浚式填海，需挖掘及移除海土，再鋪上沙泥回填，過程中會污染附近水質，傷害海洋生態。至於近年引入香港的技術「深層水泥拌合法」，則毋須掘走海土，而是將水泥漿注入海土，加固成堅硬的水泥柱，「雖然對生態影響較小，但物料非常昂貴，而且水泥的碳足迹大，work但是個『揼錢落海』的方法。」他說，別忘記香港現在只有兩個填土區存放水泥回填物料，存量有限，能否應付香港未來的大型填海工程更是成疑。

在教職員協助下，阿蕭取得中電青山發電廠的煤灰，經多次實驗，他發現只需小量粉煤灰及小量水泥，便足以硬化海泥，「而且強度比我想像中高一倍有多」，證明粉煤灰是有效的海土穩定劑。當然一枚銅幣有兩面，粉煤灰能否預期地硬化海土，取決於水含量，「填海時四周都是水，水和粉煤灰的分量要好準確，才會達到預期效果，實際運行會有挑戰。」正當東涌新市鎮、機場三跑一帶填海工程推行得如火如荼，他又有望自己的發明能應用於海上嗎？阿蕭坦言，概念在香港非常嶄新，希望將來政府為硬化海土訂立標準後，工程顧問及承建商可考慮這種經濟實惠、又能廢物利用的填料。鄰近的新加坡，其實早有不少與粉煤灰相關的填海研究，只是兩地地質不同，難以照辦煮碗。

新一代工程師 更注重環保

在香港，環保和可持續發展，始終不是工程項目的首要着眼點，阿蕭慨嘆：「最簡單你看任何工程的環評報告，做了都一定能通過的，報告可能不過是為了法例要求而做，甚少會因此而暫停或改變工程計劃。」然而，新一代工程師如阿蕭，對可持續議題愈加重視，或許預示着未來的基建工程，會循更環保的方向發展？「業界和政府都有方向，將環保元素慢慢提高。另一方面，公眾也對工程項目的要求日漸增加」，工程安全問題如是，環保如是，如何兼顧進度、造價、環保、安全等問題，對新一代工程師而言，相信會是莫大挑戰。

文：宋霖鈴

編輯：劉家睿

美術：謝偉豪

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