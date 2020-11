登月史諾比 潛水007 話題新表 毋懼疫市

今年其中一隻最能引起大家話題的Omega腕表,應該是Speedmaster銀史諾比獎50周年表款,甚至本身不特別追表的人也表示對腕表上的史諾比感興趣。但品牌為什麼會跟史諾比結緣?那要回顧1960至70年代的一段太空探索歷史。Omega由當時直到現在,也是美國太空總署(NASA)的唯一腕表供應商,在1970年太陽神13號的登月任務中更擔當了異常重要的角色。當時太陽神13號因故障而未能登月,所有電子計時儀器更失靈,太空人只能靠手上Omega腕表計算時間,並需在14秒內調整好角度,才能讓太空船安全返回地球,最後一眾太空人也把握這生死存亡的14秒,順利回到地球。後來美國太空總署便頒發「銀史諾比獎」(Silver Snoopy Award)予Omega,表揚品牌對太空探索的貢獻,以及Speedmaster腕表拯救了太陽神13號。

紀念經典14秒

在50周年腕表上,史諾比也同樣擔當重要角色,首先以壓印形式出現於9時位置藍色小表盤。它身穿太空衣,造型參照美國太空總署太空人頒發給「銀史諾比獎」獲獎者的純銀襟章,銀色表盤用上純銀物料雷射雕刻。翻到表背一面,亦可看到史諾比的身影。藍寶石水晶表背上飾有金屬化處理的月球表面圖案,而飾有地球圖案的轉盤則每分鐘轉動一圈。在月球和地球之間,史諾比身處的太空艙在軌道上漫遊。當計時秒針啟動並計算到14秒的時候,太空艙會剛好來到在地球上方,代表當年Speedmaster在14秒內協助太空人回到地球。

表身以外,表帶的襯裏位置,亦壓印有太陽神13號在太空運行的軌迹。直徑42毫米的精鋼表殼設計取材自第4代超霸系列款式(即1969年首枚在月球上被佩戴的腕表),機芯方面則用上Co-Axial Master Chronometer 3861機芯推動(由當時登月的1861機芯改良而成)。

史諾比表令平時沒特別留意腕表的人也感興趣,相比起來,今年推出的「321」表款可能才是Omega insider的心水選擇。321其實是機芯的型號,是登月腕表中經常用到的1861機芯的前身。1965年Edward White成為首位太空漫步的美國太空人,在那次任務中,他佩戴的便是搭載321機芯的Speedmaster ST 105.003腕表。

321機芯曾經停產,但一直以來仍深受收藏家愛戴。品牌為了完美復刻機芯而特設團隊,經深入研究後把這款機芯按照原版規格重組,並趕及去年人類首次登月50周年紀念日推出。今年品牌發表第2枚配備新版321機芯的腕表,精鋼表殼直徑39.7毫米,造型呼應當年太空人腕上的第3代Speedmaster,表圈採用光面黑色陶瓷製造,綴飾白色琺瑯測速計刻度。黑色表盤設有表迷熟悉的月球腕表指針,配搭小秒針表盤,30分鐘計時盤,12小時計時盤和中置計時指針。腕表亦加入收藏家喜愛的經典「Dot over 90」刻度和品牌早期的標誌,增加收藏價值。

今年的Speedmaster系列還有另一枚跟月球表有關的腕表:Dark Side of the Moon Alinghi。Alinghi是世界頂尖帆船隊伍,這次Omega以Dark Side of the Moon腕表為原型推出特別版,從船隊最新的TF35雙體帆船取得靈感,運用鐳射蝕刻技術在機芯主板及發條鼓夾板上蝕刻蜂巢花紋效果,呼應帆船內部的碳纖維船殼設計。機芯其他夾板亦以同樣的雷射蝕刻技術修飾,造成黑色碳纖紋理效果。腕表用上紅黑兩主色,除了表帶及表殼外,穿孔式橡膠表帶亦以雙色設計,呼應Alinghi標誌。

007團隊提供設計靈感

潛水表系列方面,品牌亦有一枚話題作:Seamaster 300米007腕表。第25套鐵金剛電影《007: 生死有時》(No Time To Die)原定今年公映,現因疫情押後至2021年,在大家期待之際,品牌率先推出007特務在電影中佩戴的全新占士邦腕表。Seamaster 300米007腕表加入了軍表元素,亦是Omega首次跟「007」的直接合作——以往007腕表由品牌主導,從現有表款中挑選,新作則參考了飾演007的Daniel Craig和電影製作團隊的意見設計而成,為大家帶來新鮮感。

Daniel Craig和電影團隊認為一枚輕巧的腕表,對軍人出身的007尤其重要,並提議為腕表加入復古元素和色調,令腕表更具特色。直徑42毫米的腕表遂以2級鈦金屬鑄造而成,輕巧堅固,帶獨特造舊效果。品牌並選用「Tropical」啡色鋁質物料製作表盤及表圈,潛水刻度則帶有復古效果的夜光塗層處理,配合黑化處理的指針及小時刻度。腕表背部刻有一系列數字,以真正軍表格式排列。「0552」是英國皇家海軍編號,「923 7697」代表潛水表,英文字母「A」代表腕表置有螺旋表冠。「007」則當然是占士邦的經典特務代號,最後還有「62」,代表首套鐵金剛電影上映的年份。腕表備有鈦金屬網紋鏈帶,或綴有深啡、灰、杏3色條紋的軍用尼龍表帶選擇,另附有專為腕表設計的啡色布質表袋,增加軍表感覺。

另外,Constellation系列新作也值得一提。一直以來此系列也不是香港市場主打,今年品牌以1982年的Constellation Manhattan為原型重新設計腕表,表殼和托爪均以斜邊修飾,比過往款式纖薄,配襯全新纖巧指針,造型時尚。腕表分別有39和41毫米版本,大部分款式均配置鑲有抗菌橡膠襯裏的皮革表帶,表帶連接表殼兩端的地方則綴飾金屬表節,部分表盤綴以織物紋理處理,是品牌首次推出的設計,讓人有耳目一新的感覺。

查詢:2518 9898

文:張曉冬

編輯:劉家睿

facebook @明報副刊

電郵:feature@mingpao.com