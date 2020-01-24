登月史諾比 潛水007 話題新表 毋懼疫市

今年其中一隻最能引起大家話題的Omega腕表，應該是Speedmaster銀史諾比獎50周年表款，甚至本身不特別追表的人也表示對腕表上的史諾比感興趣。但品牌為什麼會跟史諾比結緣？那要回顧1960至70年代的一段太空探索歷史。Omega由當時直到現在，也是美國太空總署（NASA）的唯一腕表供應商，在1970年太陽神13號的登月任務中更擔當了異常重要的角色。當時太陽神13號因故障而未能登月，所有電子計時儀器更失靈，太空人只能靠手上Omega腕表計算時間，並需在14秒內調整好角度，才能讓太空船安全返回地球，最後一眾太空人也把握這生死存亡的14秒，順利回到地球。後來美國太空總署便頒發「銀史諾比獎」（Silver Snoopy Award）予Omega，表揚品牌對太空探索的貢獻，以及Speedmaster腕表拯救了太陽神13號。

紀念經典14秒

在50周年腕表上，史諾比也同樣擔當重要角色，首先以壓印形式出現於9時位置藍色小表盤。它身穿太空衣，造型參照美國太空總署太空人頒發給「銀史諾比獎」獲獎者的純銀襟章，銀色表盤用上純銀物料雷射雕刻。翻到表背一面，亦可看到史諾比的身影。藍寶石水晶表背上飾有金屬化處理的月球表面圖案，而飾有地球圖案的轉盤則每分鐘轉動一圈。在月球和地球之間，史諾比身處的太空艙在軌道上漫遊。當計時秒針啟動並計算到14秒的時候，太空艙會剛好來到在地球上方，代表當年Speedmaster在14秒內協助太空人回到地球。

表身以外，表帶的襯裏位置，亦壓印有太陽神13號在太空運行的軌迹。直徑42毫米的精鋼表殼設計取材自第4代超霸系列款式（即1969年首枚在月球上被佩戴的腕表），機芯方面則用上Co-Axial Master Chronometer 3861機芯推動（由當時登月的1861機芯改良而成）。

史諾比表令平時沒特別留意腕表的人也感興趣，相比起來，今年推出的「321」表款可能才是Omega insider的心水選擇。321其實是機芯的型號，是登月腕表中經常用到的1861機芯的前身。1965年Edward White成為首位太空漫步的美國太空人，在那次任務中，他佩戴的便是搭載321機芯的Speedmaster ST 105.003腕表。

321機芯曾經停產，但一直以來仍深受收藏家愛戴。品牌為了完美復刻機芯而特設團隊，經深入研究後把這款機芯按照原版規格重組，並趕及去年人類首次登月50周年紀念日推出。今年品牌發表第2枚配備新版321機芯的腕表，精鋼表殼直徑39.7毫米，造型呼應當年太空人腕上的第3代Speedmaster，表圈採用光面黑色陶瓷製造，綴飾白色琺瑯測速計刻度。黑色表盤設有表迷熟悉的月球腕表指針，配搭小秒針表盤，30分鐘計時盤，12小時計時盤和中置計時指針。腕表亦加入收藏家喜愛的經典「Dot over 90」刻度和品牌早期的標誌，增加收藏價值。

今年的Speedmaster系列還有另一枚跟月球表有關的腕表：Dark Side of the Moon Alinghi。Alinghi是世界頂尖帆船隊伍，這次Omega以Dark Side of the Moon腕表為原型推出特別版，從船隊最新的TF35雙體帆船取得靈感，運用鐳射蝕刻技術在機芯主板及發條鼓夾板上蝕刻蜂巢花紋效果，呼應帆船內部的碳纖維船殼設計。機芯其他夾板亦以同樣的雷射蝕刻技術修飾，造成黑色碳纖紋理效果。腕表用上紅黑兩主色，除了表帶及表殼外，穿孔式橡膠表帶亦以雙色設計，呼應Alinghi標誌。

007團隊提供設計靈感

潛水表系列方面，品牌亦有一枚話題作：Seamaster 300米007腕表。第25套鐵金剛電影《007: 生死有時》（No Time To Die）原定今年公映，現因疫情押後至2021年，在大家期待之際，品牌率先推出007特務在電影中佩戴的全新占士邦腕表。Seamaster 300米007腕表加入了軍表元素，亦是Omega首次跟「007」的直接合作——以往007腕表由品牌主導，從現有表款中挑選，新作則參考了飾演007的Daniel Craig和電影製作團隊的意見設計而成，為大家帶來新鮮感。

Daniel Craig和電影團隊認為一枚輕巧的腕表，對軍人出身的007尤其重要，並提議為腕表加入復古元素和色調，令腕表更具特色。直徑42毫米的腕表遂以2級鈦金屬鑄造而成，輕巧堅固，帶獨特造舊效果。品牌並選用「Tropical」啡色鋁質物料製作表盤及表圈，潛水刻度則帶有復古效果的夜光塗層處理，配合黑化處理的指針及小時刻度。腕表背部刻有一系列數字，以真正軍表格式排列。「0552」是英國皇家海軍編號，「923 7697」代表潛水表，英文字母「A」代表腕表置有螺旋表冠。「007」則當然是占士邦的經典特務代號，最後還有「62」，代表首套鐵金剛電影上映的年份。腕表備有鈦金屬網紋鏈帶，或綴有深啡、灰、杏3色條紋的軍用尼龍表帶選擇，另附有專為腕表設計的啡色布質表袋，增加軍表感覺。

另外，Constellation系列新作也值得一提。一直以來此系列也不是香港市場主打，今年品牌以1982年的Constellation Manhattan為原型重新設計腕表，表殼和托爪均以斜邊修飾，比過往款式纖薄，配襯全新纖巧指針，造型時尚。腕表分別有39和41毫米版本，大部分款式均配置鑲有抗菌橡膠襯裏的皮革表帶，表帶連接表殼兩端的地方則綴飾金屬表節，部分表盤綴以織物紋理處理，是品牌首次推出的設計，讓人有耳目一新的感覺。

查詢：2518 9898

文：張曉冬

編輯：劉家睿

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