言語自聊：「齋聽」學語一樣得

可能家長會說，我也沒辦法，這好像是唯一可以做的，難道「齋聽」可以進步嗎？沒錯，今次就跟大家介紹一種「齋聽」而又可以促進語言發展的方法。

一般來說，言語訓練分為輸入為本（input-based）和輸出為本（output-based）兩大方面。比較常見的是輸出為本的言語治療訓練，即是大家想像到的，言語治療師用遊戲或書本，引導小朋友說話，當小朋友說出目標句子後，我們就給予讚賞，鼓勵小朋友多說某類句子或詞彙。

輸入為本訓練 學文法句子結構

另一種治療方法是以輸入為本，意思是治療着重於言語治療師給予的語言刺激，這類刺激可以是針對某一種句子結構或語法，在活動中給予大量的語言刺激。例如在「煮飯仔」遊戲中，我們給予「小明切緊蘋果」、「媽媽食緊雞髀」、「姑娘洗緊提子」等目標句子，而這些例子的訓練目標是體貌詞——「緊」，希望小朋友在聆聽大量句式一樣的句子後，學習文法和句子結構。

這方法背後的原理是，小朋友可以省下說話，只需專心聆聽理解該句子結構，然後在腦海中分析學習。當小朋友理解該句子結構或詞彙後，自自然然就能在日常生活中說出來。此外，研究指出，語言障礙的小朋友在學習詞彙或句法時，他們比一般發展的小朋友需要多一倍的語言刺激。所以，增加語言刺激對語言障礙的小朋友尤其有效。

語言障礙小朋友尤其有效

香港大學最近針對輸入為本言語訓練，做了一個個案研究，在針對學前兒童的詞彙訓練中，研究人員在活動時，給予小朋友大量的詞彙刺激。在小朋友一邊玩玩具的同時，一邊形容小朋友正在進行的動作或活動，例如︰其中一堂針對「貼」、「剪」等動詞，治療首先安排剪貼活動；然後，有別於平常的輸出為本訓練，即要求小朋友講「剪」或「貼」等字，這次反而讓小朋友在自己玩耍的過程中，聽取治療師形容小朋友正在做的動作。

經過7至9星期的訓練，小朋友的詞彙有顯著的增長，即使在訓練中，只是聽但沒有說出來的詞彙，小朋友在訓練後仍然能在日常生活中，運用到在訓練所學的動詞。

這研究證明家長不用強迫小朋友「跟我講」，也能令他們學到語言。所以，家長可以多用之前提及的平行說話（parallel talk）、對話重整（conversation recast）技巧，多形容小朋友正在進行的活動，再加以描述，這樣的「齋聽」，也是促進語言發展的其中一個好方法。

文：Konnie姑娘（言語治療師、家庭輔導及家庭教育文學碩士）

[Happy PaMa 教得樂 第319期]