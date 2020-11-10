讀樂樂：封關抗疫 用童書去旅行

這是一本讓人看不完又學不完的圖畫書，打從圖書封面開始，已經停不下來，一個個不同種族和膚色的小朋友吸引着你，好想跟他們打招呼，問候一下近况，介紹自己和認識對方。整本書從世界各大洲來分章節，藉着地圖帶你進入不同國家，認識不同人和文化；也介紹了130多種語言，嘗試從宏觀的角度切入，讓讀者對各地語言及文化有全面而清晰的認識。出版社更開發一個以母語人士發音的App，讓讀者不止透過眼睛閱讀，還學會專注聆聽不同國家的問候語，以及認識一些少數族群的語言。例如，亞非語系原來包含了300種語言及方言，主要使用於北非、非洲之角等地區。這些資訊，不單增進我們對語言的認知，也啟發小朋友學習語言的好奇心。

哪國有11種官方語？

9月初，「太古基金」舉辦了一個叫「菜姨姨和你捧着圖書看世界」活動，《我會跟全世界打招呼！》是當時其中一本送贈予參加家庭的圖書。我們希望透過活動，釋放父母一點點空間，讓他們暫時放下疫情的憂慮。其間我透過Zoom，藉書中活潑可愛的插畫開始講故事，不止引導聽眾仔細觀察各地小朋友的樣子、裝扮和服裝、身處在什麼環境、正在做什麼，還即場開啟跟圖書相連的發音App來一起學習，試着用意大利語問好，繼而跟大家分享一些趣談。原來南非共和國有11種官方語言，又原來瑞典、丹麥、芬蘭、挪威的招呼語發音也很相近。

文︰菜姨姨

作者簡介﹕致力推動親子共讀，足迹遍及港九多間幼稚園小學，到處「講古」。

電郵︰choieebook2011@gmail.com

[Happy PaMa 教得樂 第319期]