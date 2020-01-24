教大GPS：為何中國兒童學算術比西方好？

兒童是透過與環境互動，或在成人引導之下，習得數學知識和發展能力。研究表明，兒童早期的數學學習和情景相連，但要融會貫通地理解不同情景中的數和量是個長期過程。幼兒掌握算術技能也是漸進。例如學會了1、2、3，幼兒仍可能要較長時間才能掌握11、12、13。在這個早期數學學習和整合過程中，中國兒童的確有一些優勢。

中文讀法較易表達數字含義

從語言的角度來講，用中文學數學更有優勢。首先用中文念數字比用英文快。同樣是念一遍1至9，用中文不到2秒，而2秒是一個人存儲記憶迴圈（Memory loop），這使中國兒童學數字的速度比西方兒童快，並更易記住一串數字。其次是用中文數數更有規律，中文的數字命名更有利於兒童學習數學。例如數字11和12，中文讀作「十一」和「十二」，意思是「十和一」和「十和二」（即數字影射到兩個位置的數值）。而英文則讀作eleven和twelve，未明確表達「十和一」、「十和二」的數字含義，也沒影射到兩個位置的數值。如此不同的讀法，會讓用英文的孩子對數字的理解和感受，不如用中文的孩子那麼深刻。

由低級數序（如1、2、3）過渡到高級數序（如11、12、13），是兒童早期數學學習中的難點和重點。中文的數數方式更有利於孩子快速掌握數數技能，並為接下來的算術學習打好基礎。學者Malcolm Gladwell比較過後說，中國孩子平均4歲就可以數到40，而大多數美國孩子即使到了5歲也做不到。

中國家長積極讓孩子學數

數學一直受到中國文化和教育體系的高度重視。中國家長通常對孩子的數學成績抱有很高期望，並積極地參與孩子的數學學習。中國孩子出色的數學能力亦可能歸因於父母在家中提供了大量非正式（如遊戲和生活應用）和正式（如練習冊）的數學學習。中國家庭生活中有很多練習數字的機會，如日曆和日期，中文的月份和星期都是有規律的數字，如一月、二月，星期一、星期二等，但英文的January、February，又或者Monday、Tuesday都沒有數字的規律。家長在日常生活中提供豐富的數學情景，並引導幼兒將生活與數學連結，有助他們在「感性經驗」和數學知識之間建立聯繫。此外，由於中國家長傾向在孩子幼年時期教算術，幼兒在接受正規教育之前已掌握了很多算術知識。

中國兒童的算術能力似乎在中文語言和家長提供的豐富數學環境中贏在起跑線，但是孩子的學習和發展是一場馬拉松，光有好的算術技能就夠了嗎？算術就是幼兒數學學習的唯一內容和目的嗎？筆者希望有機會再與大家探討幼兒數學該學什麼。

文：黃琪（兒童教育及發展科學研究中心博士後研究員）

作者簡介﹕由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

[Happy PaMa 教得樂 第319期]