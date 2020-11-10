營媽在加：力保女兒的中文

初抵溫哥華，參加過一個英語講座，主題譯作「如何幫助小朋友的雙語發展」。加拿大是移民立國，國策是鼓勵國民保留母語，以保持競爭力，培育多元文化。但為何那麼多香港出生的小朋友，移居加拿大後，都只說英語呢？

幼年打好中文聽講基礎

我的女兒在香港出生，讀的幼稚園採用粵語教學，我們在家也一直以廣東話溝通，這算是為她在幼兒階段打下了中文基礎。我認為，女兒在5歲前已經慣於用母語思考，因此即使移居了全英語世界的加拿大，仍可保留基本聽講中文的能力。但假如小朋友年紀太小就移居加拿大，由於語言發展尚未成熟，他們來到一個全英語語境的地方生活，便很自然以英語作為思考模式，甚至會覺得用廣東話跟父母溝通，未能充分表達情感，容易造成隔膜。

在家堅持廣東話交流

大部分香港父母從小接受雙語教育，說話不時中英夾雜，我自己也不例外。有時候，女兒跟我說英語，基於本能反應，我也會中英夾雜地回應。但中國內地的家長，他們是完全不說英語的，所以他們孩子的普通話都說得比較好。因此，我也要時刻提醒自己，無論小朋友說什麼，我也要堅持說廣東話，也鼓勵她以廣東話回應。不過，家長也要明白，有時小朋友並非不願說廣東話，只不過他們慣於用英文思考，自然一出口便是英語，那唯有多鼓勵孩子嘗試慢慢說。

小女曾經試過參加本地的中文班，也找過中文教師一對一授課，甚至上在線的中文學校，但我個人認為，似乎沒有任何一個形式，比自己在家用廣東話教她中文更有成效。這裏的中文學校每周才上課一次，屬於課外活動，但每次上課長達2.5至3小時，時間實在太長了。此外，孩子去中文學校學的是普通話，對母語是廣東話的小朋友來說，會覺得很吃力。因此，我一直堅持用廣東話教授她中文，我相信先打好廣東話的基礎，有助她將來學普通話。

睇港劇 中文大有進步

大家認識主唱《高山低谷》的歌手林奕匡嗎？他是一個土生土長的加拿大華人，但說得一口流利的廣東話；我也有一個是溫哥華土生土長的朋友，同樣說得一口流利的廣東話，而且也應付到中文閱讀。他們的共通之處，就是喜歡唱廣東歌和看香港劇集。我成長於廣東話流行文化盛行的黃金年代，可惜這一代沒有什麼大熱的廣東話劇集或廣東歌。現在，只要碰到有適合女兒看的廣東話劇集，我們都會跟她一起收看，像早幾年和女兒一同看過金庸的《射鵰英雄傳》配音劇和古裝喜劇《公主嫁到》，女兒看了這些劇集後，中文的確大有進步，我也藉此跟她分享更多中國文化。

文：Priscilla

作者簡介﹕註冊營養師 ，追求事業與家庭平衡，5年前， 一家三口毅然帶着兩隻小狗回流溫哥華。此刻心靈富足，享受慢活生活。YouTube 頻道︰youtube.com/c/nutritionmama

[Happy PaMa 教得樂 第319期]