半職爸爸：孩子的缺點是優點

「臥遊」廣闊天地

因為搬屋在即，家中擺着一箱一箱的書，頗為可觀，也頗為可怖。捐了很多，還餘很多。沒有任何喜念，只有沮喪之情。忽然想起「臥遊」一詞。這個詞應有典故，可是，我只是記得，有一個來自袁宏道的故事。故事說，有朋友出遊，遇到一連數日陰雨，到了目的地，天氣稍晴，當晚借宿僧房，聽着外面溪流激石之聲，誤以為暴雨，翌日與僧喝茶，提到「暴雨如此」，只好「臥遊」。臥遊，就是不到山水裏去，留在室內在山水畫上神遊之意。僧告之，響聲實為溪聲，而且「天已晴，風日甚美」。那朋友大笑，急披衣起行。有一種說法，臥遊是指畫家再無力到崇山峻嶺遊覽，只好自畫山水畫躺下來欣賞，權充到此一遊之意。不管真正出處如何，臥遊最有趣的地方是，這種做法本來是一種現實無法做到而聊勝於無的缺陷，可是，真正懂得卧遊的人，慢慢就會發現，臥遊別有現實所無的奇趣。 臥遊之樂，如同讀書之樂。身不在，但置身其中，情意觀感，無一不在。沉迷閱讀的孩子，大抵都有某種心靈的缺口需要填補。因為對現實的限制有着超乎常人的敏銳，他們更容易在書裏「臥遊」出廣闊的天地。

大人和小孩 誰智誰愚

一個限制，必然孕育着一個創意。一個密室，必然隱藏着一個出口。孩子的一個缺點，例如拖延，例如不思索，什麼都好，都一定同時認領着相依相生的優點。例如拖延的孩子會思考得更多，而不思考的孩子會沒有那麼容易拖延。外向的孩子和人相處更自在，內向的孩子更顧慮別人感受。懶惰的孩子，會聰明地把精力留在真正有用的地方，遲鈍的孩子，會在眾人遇到手足無措的處境時散發異樣的光芒。從來沒有雄心壯志的孩子，比大人更懂得什麼是生活。 白居易有一首詩名為《觀兒戲》。他看着七八歲的孩子無憂無慮地嬉鬧，感慨小時多歡樂，老大多悲傷，於是最後說了一句：「靜念彼與此，不知誰更癡。」這句話，按我的理解就是：靜下來看着大人和小孩，我都搞不清楚，究竟是小孩無知，還是大人更無知呢？

文：張帝莊

作者簡介﹕資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。

既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸。

[Happy PaMa 教得樂 第319期]