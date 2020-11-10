背山傲海：孩子的人生成就

成功不等於幸福

不少家長也希望培育自己的孩子成為上述其中一種成功人士，但這些家長都忘了一點，成功人士不等於幸福人士。為人父母者，其實最希望的是孩子將來能夠幸福，至於有沒有名利權，有多大的名利權，一點都不重要。

成功和幸福當然也可以兼得，但絕不是等同。成功地得到了名利權，並不必然就會成功地得到幸福。有時更是相反，享太高的名，獲太大的利，握太重的權，反而是造成人生不幸福的原因。

君不見藝人明星也會感情受傷，婚姻破裂，精神抑鬱，濫藥輕生，高名不見得為他們帶來幸福，反而是高名形成的壓力使他們更容易迷失自己，難以得到真正的快樂；君不見富豪老闆也會被生意伙伴出賣，被枕邊人背叛，被子孫家人算計，也會樓垮客散，家破人亡。巨利不見得為他們帶來幸福，反而是巨利產生的誘惑使他們生前無法擁有真正的情誼，身後又常常會有子孫爭產，家人反目的不幸；君不見高官政要也會貪污瀆職身陷囹圄，也會為五斗米折腰而左右做人難。

重權更易失智失德

重權不見得為他們帶來幸福，反而是重權附帶的腐敗使他們更容易失智失德，更容易自大狂妄。身為權貴就更要摧眉折腰去事更高的權貴，身不由己執行違心背德之策，受盡千夫所指，換來千秋罵名。

所以，名高未必幸福，利巨未必幸福，權重未必幸福。這些所謂的成功人士條件和幸福都沒有必然關係。為人父母，我們更希望的是孩子的幸福，而不是成功。他們將來可能只是一個普通的打工仔，一個平凡的父親，一個不起眼的家庭主婦。他們沒有名氣，不是富豪，不是權貴，但他們的生活過得踏踏實實，開開心心。他們每天都過得輕鬆且愉悅，充實而坦然。簡言之，他們都很幸福，而感覺不到幸福的成功是不值得追求的。於孩子的人生而言，不是成績，不是成功，只有幸福才是最高目的。

因此，「陳校長8不家教觀」的第7觀，也是8觀之中最重要的一觀就是：孩子的成就是擁有幸福人生，不是成為社會成功人士。因為一旦這個觀念錯了，整個培養孩子的方向就錯了。如果家長以社會上所謂的成功人士作為孩子成長的樣辦，往往會因此誤了孩子一生——即使孩子日後確實成為一個有名有利有權的成功人士。

當然，無名無錢無權也不必然會有幸福。要讓孩子擁有幸福的人生，家長只需記住3個「一」，下次詳談。

文：陳葒（「陳校長免費補習天地」創辦人）

作者簡介﹕深信有教無類，毅然放下直資中學校長的高薪厚職，成立免費補習天地，助基層學童補習；近年亦大力推動「無牆教室」。

[Happy PaMa 教得樂 第319期]