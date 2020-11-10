家家有禮：暢玩熊樂園 換少女風年曆

而在即將來臨的聖誕，商場為大家準備了「Bear in Love 熊樂園」聖誕裝飾，近百隻不同造型的毛絨聖誕潮熊帶領大家一起遊歷5大主題區。為了讓大家有一個聖誕早鳥體驗，apm設會員以1000積分預留「Bear in Love 熊樂園優先入場證」服務，成為apm facebook或Instagram官方平台的粉絲再憑有效預留證，便可於11月21至22日優先入場。

◆INFO

apm聖誕Bear in Love 熊樂園

日期：2020年11月23日至2021年1月3日

時間：下午1:00至晚上9:00

地址：觀塘apm大堂層

查詢：2267 0883

■送Minji Moon坐枱年曆、阿嫲鳥結酥及Sangria Cupid酒

apm送出apm × 韓國網紅插畫師Minji Moon坐枱年曆、阿嫲鳥結酥及Sangria Cupid酒予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額4個，每人可獲上述禮品各一份。（圖2）

截止日期：11月17日，送禮詳情見於另文。

[Happy PaMa 教得樂 第319期]