好去處：夢幻廚房 自助烘焙 新手變廚神 炮製完美卡通蛋糕

文︰顏燕雯

小模特兒：Yoyo

小朋友毫無入廚經驗，但都可以做出賣相和味道都值100分的蛋糕？這並非一個不可能的任務，來到自助烘焙店Bakebe，再加上家長的協助，無論製作忌廉蛋糕、曲奇餅乾還是馬卡龍都絕無難度。

用App睇步驟易掌握

在本港開業兩年的Bakebe原本在灣仔及尖沙嘴設有分店，今年2月灣仔店約滿後，10月便搬進了銅鑼灣大型商場。早前它與Sanrio合作推出富士山造型蛋糕，新店開幕後再推出3款全新Hello Kitty、My Melody及Cinnamoroll主題蛋糕，還把Sanrio characters元素注入店舖裝潢之中，牆身、鏡子和工作桌面也可以找到這3個Sanrio朋友的蹤影，猶如一個夢幻廚房。

Bakebe創辦人支嚳儀（Venus）表示，品牌定位是打造出「baking wonderland」，讓任何人都可變身成為蛋糕達人。這個廚房的特別之處，是所有烘焙工具及材料都已包含其中，選擇心水蛋糕或甜品後，拿起平板電腦打開專屬App，便可看到食譜的詳細說明，透過圖像和視頻就可以跟步驟完成。為了讓小朋友更輕鬆掌握，所有食譜都特設一個「express menu」，原本需要3小時完成的項目，都會濃縮成1小時，皆因廚師已預早把蛋糕做好，小朋友和家長只需負責最好玩的部分——打忌廉和裝飾。Venus說，不少媽媽最愛跟子女一起在紙杯蛋糕上「唧cream」，感覺非常溫馨，也是一個美好的親子時光！

■INFO

Bakebe自助烘焙蛋糕課程

備註︰Sanrio系列蛋糕課程只在銅鑼灣分店推出，並至11月30日止

價錢︰按蛋糕款式計（1人製作），第2個客人（任何年齡）同做一個需加選擇甜品價錢30%同行費；另設親子烘焙（2名成人及1名12歲以下的小童一起製作一份甜品）需加40%的同行費

地址︰銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場6樓605號舖

預約網站︰bakebe.com/zh/landing

[Happy PaMa 教得樂 第319期]