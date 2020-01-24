本周FOCUS．採訪手記：「均衡」閱讀百利無一害

不「偏」讀 助應付「突發」場面

不過，幾位專家都不約而同說，閱讀不可「臨急抱佛腳」，也絕不能一書走天涯。要孩子真正建立起閱讀習慣，而且什麼書都喜歡讀，才有能力應付「突發」的場面。據知有一間傳統私立名校，便曾經在面試中向孩子派發一份英語的玩具說明書，讓他們看5分鐘後，再用粵語去複述製作步驟。雖然題目十分刁轉，但其實校方又很「高招」，一份說明書，已經可以同時考到學生的中英文水平、理解能力、記憶力和複述能力，若非平日慣常接觸文字，什麼都愛讀的孩子，恐怕也很難應付得到。

因此，幾位專家都強烈建議家長，要幫助小朋友建立起「均衡」的閱讀習慣，像飲食一樣，什麼東西都嘗試一下，不能「偏」讀。就算不為面試，從小培養小人兒廣泛的閱讀興趣，對他們也是百利而無一害。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第319期]