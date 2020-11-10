海鷗最愛執人口水尾 疫境難搵食 兔仔成隻吞

海鷗屬於天空也屬於海洋，原本無拘無束地飛翔，不幸踏上口罩陷阱，十分無辜。始作俑者的人類，值得多加關注海鷗的生態。

海鷗是海邊生活的鷗鳥統稱，全球有53種海鷗，當中16種活躍於香港，尤以紅嘴鷗（Black-headed Gull）最常見。海鷗一般壽命可達20年，每年繁殖產卵一次，每次約下3隻蛋。香港觀鳥會研究經理余日東表示，海鷗屬海鳥的一種，愛於海邊生活，較少埋岸，翅膀比較長，可利用空氣中的動力，不太費力地長時間飛翔。

紅嘴鷗求偶前先「變髮」

香港常見的紅嘴鷗，身長約40厘米，打開翅膀時翼展約92厘米，身上羽毛淡灰色，嘴及腳深紅色。紅嘴鷗外觀最特別之處是會變色，非繁殖時頭部羽毛是白色，繁殖前會轉為深褐色，余日東表示：「雀鳥會更換羽毛，轉色其實是指更換羽毛過程，新出來的一批是另一個顏色。牠們會於繁殖期前換好羽毛，踏入繁殖期就馬上求偶。」紅嘴鷗屬冬候鳥，於10月底左右從寒冷的北方飛到香港過冬，一直逗留至翌年約2月才回去。牠們食性較廣，除了一般海上生物如魚及蝦，也會食魚糧及麵包。余表示，香港於1990年代記錄到有2萬隻紅嘴鷗，但近年減至約5000隻。有估計可能是香港棲息地減少，或亞洲東部濕地更適合，因而轉移陣地。

10月底來港過冬 一天最長飛900公里

紅嘴鷗除了會來港過冬，有更多會選擇到雲南昆明。早年昆明有電視台與昆明市林業局、中科院昆明動物研究所合作，在鷗鳥身上安裝重量不超過其體重3%的GPS定位器，發現牠們冬天在昆明，3月上旬離開，飛往西伯利亞貝加爾湖、蒙古及新疆等地。紅嘴鷗並非直線飛行，中途會到較大的濕地區停留休息及覓食，而一天的最長飛行紀錄達900公里，如以尖沙嘴至中環約1.3公里的渡輪航道計算，即差不多來回飛了維港350次。

維港再難見到海鷗

余日東說除了紅嘴鷗，出沒於香港的海鷗還有烏灰銀鷗及黑嘴鷗。前者身體較紅嘴鷗為長，有60厘米；黑嘴鷗則屬易危物種，活躍於如中國、日本、韓國等東亞區域，包括香港及台灣附近。世界自然基金會（WWF）香港分會米埔監察及研究助理經理柯嘉敏補充，近年到后海灣的黑嘴鷗約50至100隻，會到泥灘覓食及棲息。而按國際鳥盟（BirdLife International）的統計，2008年全球約有2萬多隻黑嘴鷗。柯嘉敏表示：「近年黑嘴鷗不少的繁殖地方受到影響，如改變為海鮮養殖場，阻礙了黑嘴鷗築巢繁殖，直接令數量減少。」黑嘴鷗已被國際自然保護聯盟（IUCN）列為易危物種，即原本已數量不多的物種，預計未來3代（18年）後或因土地改變用途，數量會進一步減少。

余日東表示，1990年代香港仍有海鷗出現於維港兩岸，但近年已絕迹鬧市，大部分集中於米埔后海灣生活。「記得以前小時候乘搭維港渡輪時，見到海鷗在渡輪附近，但近年這光景都不復再。估計是香港城市的環境改變了，衛生意識加強，政府改善污水處理方法，提升了海水質素，減少了海上垃圾，令海鷗不容易找到殘餘食物，唯有轉移陣地。」他強調全球海鷗的整體數量沒有明顯下降，只是到港的數目減少而已。

海鷗燕鷗白鷺易混淆

但現在我們在維港仍不時看到有白色羽毛、黃色嘴巴的雀鳥飛來飛去，不就是海鷗嗎？余日東表示牠們並非海鷗，應是白鷺，「白鷺是全白色，而且比起海鷗有較長的嘴巴及較長的腳」；亦有不少人混淆了海鷗與燕鷗，「燕鷗是海鷗的近親，但生活習性及體型都有所不同」。海鷗身形較圓碩，燕鷗則較修長；海鷗翅膀較寬，燕鷗則較狹長。海鷗的嘴較粗壯，而燕鷗的嘴尖長。余日東表示，海鷗在冬天才到香港，燕鷗則會於夏天到香港繁殖，所以冬天見到的是海鷗，夏天見到的多數為燕鷗。

雖然在維港不易再見海鷗身影，但在外國沿海城市則經常有海鷗出沒，偷走途人食物亦屢見不鮮。這跟英國今年發表的一項研究結果脗合——海鷗特別喜歡人類接觸過的食物。University of Exeter研究人員高蔓絲（Madeleine Goumas），針對海鷗的覓食習慣做了一項實測研究。她先戴起太陽眼鏡，避免與海鷗有任何眼神接觸，然後走到跟海鷗有8米距離遠的地方放下兩桶烤餅，拿起其中一桶裏的烤餅假裝在吃，約20秒後將烤餅放回桶中，再退開到跟桶子有一定距離。團隊先後跟38隻海鷗做測試，有24隻趨前啄食烤餅，而當中19隻都選擇高蔓絲「吃過」的烤餅。研究推斷，海鷗會參考人類的行為後才作出相應的捕食行為，懂得先等人類吃過後棄掉食物，牠們才放心進食。高蔓絲表示：「大部分海鷗都不搶食人類食物，牠們會等待。」

口罩剪帶或捲起 免成殺鳥陷阱

疫情打擊令各地遊客減少，餵食海鷗的人亦隨之銳減，牠們只好硬着頭皮，回復自然獵食本色。羅馬大學動物學家Bruno Cignini早前接受訪問時便表示，由於當地部分餐廳因疫情關閉，影響海鷗覓食，「牠們改為捕捉鴿鳥、燕子，甚至老鼠」。網上更流傳一段海鷗把野兔生吞落肚的片段，令不少人嘩然。不過，余日東表示：「海鷗其實比較雜食，有可能是因為疫情影響，人類『提供』的食物減少，所以轉而捕食野兔，基本上牠們吞得落肚的都會放入嘴裏。」

至於海鷗或雀鳥被口罩纏着的個案，余日東表示未聽聞過在香港出現。他強調：「口罩理所當然棄於垃圾箱內，否則海鷗或其他野生動物都受棄連。」柯嘉敏也稱暫未發現在港有此情况，但對於有人提議剪掉口罩耳帶後才棄掉，她也同意可減少對野生動物的影響；即使不剪耳帶，口罩棄置前先捲起耳帶亦是好方法。她補充，若發現雀鳥遇到類似意外，可致電漁農自然護理署（1823）或愛護動物協會（2711 1000）求助。

文：雙喆

編輯：梁小玲

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