真有車輪戰：國際象棋非「高高在上」 如玩邏輯遊戲

他提到香港國際象棋界的學界培訓仍局限於國際學校及著名男校內，予人「高高在上」感覺，但這其實是錯覺，他謂學習棋類運動所需的基礎知識不多，只要弄懂基本規則及邏輯，一理通百理明，邏輯思維能力高的小孩很快就能上手。他的棋友黃証芝，是本地少有的女性象棋好手，17歲的她已兩度代表香港到外地作賽。而她也是幼稚園低年級時，身旁男同學教曉她下棋。本來較安靜的黃証芝談起棋子時兩眼發亮，滔滔不絕訴說如何推斷對手的下一步，甚至幾步後的走法，自己又如何應對……就像玩邏輯遊戲一樣。而她也有過劇中女主角處於劣勢時的經歷，她笑言，遇上這些情况，她會跑進洗手間，躲在廁格裏為自己打氣：「黃証芝，加油！」這往往能令她逆轉勝。

雖然棋界似乎一直是男强女弱，但她絲毫不認為女生比男生遜色。正讀中六的她已隨梁浩恩到他的母校九龍華仁書院任校內國際象棋隊助教，她抿着嘴笑說，至今沒有輸過給隊內任何一個男生。