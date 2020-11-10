走進「后翼棄兵」世界 國際象棋 香港棋手步步難行

棋盤兩端，猶如大衛對戰巨人歌利亞。

穿一身西裝的林景蔚（Daniel），是香港國際象棋界巨人，他的手勢利落快速，放棋子、按棋鐘，都是大大力劈劈啪啪，氣勢逼人。相比起來，年僅12歲、穿一件紫紅運動外套的李在晴（Joy）走每一步都顯得小心翼翼，有點怯。二人屏息凝氣，在棋盤上來一趟不見血的殺戮。

《后翼棄兵》的女神童Harmon遇神殺神，遇佛殺佛，但現實終究沒那麼多早慧的天才。3分鐘過去，小妮子無險可守，國王倒台。Daniel說：「年輕人是未來的對手，打得佢狠，佢會驚你，剛才我當然要『大』佢，趁佢唔夠時間『劈』佢。」

12歲後起之秀 「想打贏男仔」

Joy學棋5年，兩年前已到過印尼、泰國等地比賽，在格魯吉亞比賽時，曾獲國際棋聯（FIDE）頒發「女子候選大師」頭銜，成為全港最年輕獲此頭銜的女棋手。害羞的她輕聲說：「7歲那年，媽媽上班，放我在課後託管班，有個大學生哥哥教我下棋。」像很多香港孩子，她學過鋼琴、芭蕾舞、繪畫，但全比不上對國際象棋的熱愛。為什麼？Joy思索良久：「可以有時間靜一靜。」難道你的世界很嘈吵？「都好多聲音，例如媽咪煲劇，媽咪煮飯。」

下棋享受「有時間靜一靜」

棋如其人，Joy甚少把表情放在臉上。媽媽補充：「她下棋時總掛一副poker face，沒辦法看出是輸是贏。」唯一例外，是有次輸棋後哭了，原來對手出術，最後裁判判和局，「看她憤憤不平，便知道她對下棋多麼上心」。後來二人在棋局上重遇，Joy終一雪前恥，流露出得意洋洋的表情，媽媽看在眼裏：「知她其實耿耿於懷，也知道下棋在她心中有多重要。」

又有一次在印尼，她在全場年紀最小、積分最低，連主持也小覷她，揚言「你攞到1分就請你食日本菜」。Joy回想當時心驚膽戰，苦苦對壘，唯有「唔望對手，只望棋子」。後來她破蛋得1分，主持卻走數。作為女棋手，在男棋手為主的圈子內，被看扁是時有之事，「有次和同齡男仔捉，捉完佢朋友話你咁渣㗎，連女仔都輸」。看完《后》劇，她更受到女主角的激勵，她輕聲說：「想打贏側邊啲男仔。」

44歲世界冠軍 「贏不到時間」

20年後，一老一少，再戰一場，到底誰勝誰負？Daniel也不敢誇下海口：「我很喜歡《后翼棄兵》那蘇聯世界冠軍的一句話：我贏到所有人，但贏不到時間。」

Daniel的時間，不由自主地被瓜分，一半分給了讓他疲於奔命的投資銀行工作，一半給了他的1歲兒子及太太；為了家庭，他狠心刪掉下棋App：「即使躲在廁所玩，細路喊咁點算？老婆又會叫我『理下嘢啦』！」Me-time所剩無幾，近年唯有寄情棋書。

他9歲學棋，自此棋書不離手，又常與電腦對弈，在沒有老師指導下，14歲參加全港國際象棋青年賽，奪得16歲以下和21歲以下組別冠軍，一鳴驚人。之後升讀劍橋大學數學系，在高手如雲的校園內橫掃千軍。擁有上乘天賦的他，除了自我修煉，也從多位師父身上取經：「本來我不擅長主攻，是反攻型，在困局才發揮到反攻能力，捉亂局是強項。」他先從一位塔吉克斯坦特級大師身上學主攻，又從一位德國特級大師身上，學會在棋局上「綿裏藏針」。

為工作家庭與棋子「離離合合」

可是走進金融界後，他終日忙得不可開交，多次與棋子「離離合合」。2011年，他經歷公司大地震和失戀，悲傷之際，在棋盤中重拾力量。「下棋像是我的精神支柱，不如意時我就下棋，麻醉自己，也可贏人。」他強調，勝利是他的原動力。如果對手向他講和，他多數拒絕：「好多人輸棋才講和，這些情况我score硬贏硬，大小通吃。」但問到會否教兒子下棋，他猶豫地說：「家人唔想我捉，我𠵱家捉到咁fit又無理由唔捉……」畢竟不像外國棋壇，香港下棋難以為生。

獎金不吸引 政府資助不多

事實上，香港棋手之路從來不易走，尤其獎金不夠吸引，政府對此運動亦資助不多。推廣國際象棋多年的2016年香港國際象棋錦標賽冠軍梁浩恩觀察到，追求效率的香港人，不愛花3、4個小時慢慢對弈。而且，相比起中國象棋和圍棋，國際象棋亦存在語言文化隔閡，影響其普及度。他指國際象棋其實入門門檻低，所需資源不多，亦能做到真正在意義上的平等，即傷健人士均能一同比賽。

文：宋霖鈴、鄧捷

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com