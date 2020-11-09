三人談：老來靠機械人照顧？

■梁：梁萬福

■馬：馬傑偉

■谷：谷淑美

谷：人生危機即使過去了，總會再出現，現在我對死亡雖然較多心理預期，但如果死亡再近距離發生，我肯定衝擊一樣很大。現階段穩定，只是基於動盪不太多，但明天會發生的事，永遠是未知。

馬：說得很好，很多打坐、修道的朋友說自己渡過了難關，就看通了，我常說：你遲幾年先講。我反而像她（谷），煮到埋嚟就食，若有天我老婆死了，我都會好大鑊㗎。只不過心裏多了buffer，能更擁抱困難。

積極適應新科技 解決生活問題

谷：現在有時也會擔心老去怎辦，但不能擔心過多。好多人都是這樣的狀態。像我媽媽的case，發生了問題就會積極找下一步。我相信社會未來自有轉化，而且也有年輕朋友，也許可以充當照顧的角色。

馬：人類壽命愈來愈長，如何支援最後階段，現在社會也湧現不少新想法，像我女兒做的社會服務，提倡老人可在家利用科技，解決生活問題。

谷：我們在媽媽家中裝了web cam，她也知道。起初我不停地看着她在家一舉一動，甚至會看到哭，見她常常躺在沙發，感覺好孤獨，百無聊賴，我就會即刻開車去找她。後來調整心態，明白那是她的生活規律。

梁：以前科技不發達，現在你可以用web cam睇住阿媽，也有發展中的網上醫生服務。到我們老了，可能有機械人服務，幫長者如廁、煮飯。

馬：看着一代代長者，我見到一個又一個的階段。現在80、90歲的長者，不少由傭人照顧；未來我們老了，會和現在的長者顯著不一樣，學識較多，對科技的適應力也較強。

梁：但也要為自己做好準備，始終到2035年，65歲或以上會佔人口約29%，老人院也不會夠位。