測試結果：同品牌不同色 防護差大截

水珠與接觸面角度愈大愈拒水

結果顯示，MASKDPT（前稱Mask Lab）一次性三層口罩的接觸面角度約136.5°，為10款口罩中拒水能力最佳。而3款水刺布面層口罩，包括：Sanrio夢幻印花平面口罩、GOVEK三色一次性防護型口罩牛仔系列和迷彩酷系列，接觸角都相對地小。其中GOVEK的牛仔系列和迷彩酷系列，雖然包裝上列出的規格相同，測試結果卻有顯著分別，前者水滴瞬間被吸收，接觸角為0°，後者水滴形成接觸角約104.9°。除牛仔系列外，其餘樣本的水珠經2分鐘後仍沒有被吸收，都具備一定的拒水能力。

DIY滴水測試 水珠愈易流動愈佳

葉曉雲解釋，顏料、口罩材料，紡織方法，3者皆影響水滴與口罩表面的接觸角。其中以材料的影響最大，物料愈拒水接觸角愈大；如兩者都是水刺布，不同顏料亦會影響接觸角。市民可自行做簡單測試，將水滴在口罩面，觀察水珠有沒有被吸收、能否輕易流動。水珠愈易流動，表示抗水能力愈好。

出售GOVEK牛仔系列口罩的莎莎，對於測試顯示口罩沒有拒水能力表示高度關注，並已向廠商了解，要求找合資格檢測機構為相關口罩再做測試。