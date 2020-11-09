小水珠分高下 花哩碌口罩抗飛沫實測

3層外科口罩，最外層負責阻擋飛沫，加上顏色和印上花紋，會否影響防護力？《明報》聯同香港理工大學紡織及服裝學系，測試多款花哩碌口罩的拒水能力。

淺色不代表保護力差

網上流傳，顏色和圖案淺的印花口罩，面層物料會吸水，防疫效果成疑。理大紡織及服裝學系副教授葉曉雲表示，口罩面層應是拒水（water-repellent），具有疏水性，小水珠可輕易流動，飛沫不容易滲透；但拒水能力並非以印花顏色的深淺來判斷。

面層滴水不進 免沾濕靜電層

外科口罩面層需要拒水，除了要防飛沫，還因為口罩中層熔噴布帶有靜電，用來吸住病菌，若面層遭飛沫穿透，靜電層會被沾濕和破壞。葉曉雲又指，外科口罩面層常見是藍、綠色，是為方便分辨底面；面層要防飛沫，物料較拒水；底層貼着皮膚，則會用上吸水力較強的物料。如果底面調轉，便失去保護效果。

水刺布較易上色 拒水較差

口罩加上顏色、圖案、壓紋，會否影響拒水功效？口罩面層一般是用不織布製作，口罩工廠聯合創辦人楊正賢指，常見以紡黏法（spunbond）生產不織布，近看有格子紋路；若用水刺法（spunlace），手感則像絨布。水刺布用於製作有特別顏色、花紋的口罩，上色較易，圖案更細緻。但若將同樣是25克重（gsm）的水刺布與紡黏布比較，水刺布拒水能力較低。所以，為了提高拒水能力，他們的口罩用了45gsm水刺布為面料。葉曉雲補充，水刺布纖維較幼細，故拒水能力可能較低。

楊正賢又指，水刺布製作的印花口罩，亦可符合歐盟最高標準（EN14683 Type IIR）；但因水刺布不防火，未能符合美國標準的最高級別（ASTM level 3﹚中「阻燃程度」要求。

佩戴花哩碌口罩進入醫院及診所，會否被拒？醫院管理局發言人回覆，進入醫院及診所人士需自備口罩，但醫院不會就其口罩型號及標準有硬性規定。

文：李祖怡、姚穎彤

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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