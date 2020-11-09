衛生處方：「新常態」下支持器官捐贈

在疫情下，香港每天仍有超過2000名病人正在等待器官移植。雖然醫學進步，但對某些器官衰竭病者來說，器官移植依然是延續生命的唯一希望。礙於捐贈器官來源供應有限，不少病人因為等不及適合器官，便離開世界。為縮短病者等候時間，使他們能及早重獲新生，市民積極支持器官捐贈，實在十分重要。

登記名冊 向家人說意願

衛生署於2008年設立「中央器官捐贈登記名冊」，提供一個方便途徑，讓市民登記離世後捐贈器官意願。名冊也提供一個可靠及有效方法，讓醫院管理局的器官捐贈聯絡主任在病人身故時，確定他們生前已表明離世後捐贈器官的意願，盡快聯絡家屬並取得他們同意，捐出死者器官來救助有需要的病人。換言之，捐贈者去世後，需要得到家人同意才可以做移植手術。因此，把意願告訴家人至為重要。

在抗疫「新常態」下，我們仍然可以支持器官捐贈，燃點別人的生命。其中包括：

‧登記（Sign-up）——即使安坐家中，仍可以在網上於「中央器官捐贈登記名冊」（www.codr.gov.hk）登記捐贈器官的意願，亦可填妥經下載或索取的器官捐贈宣傳單張內的登記表格後，寄回或傳真至衛生署

‧分享（Speak-out）——疫情下，為了保護自己和他人，我們都選擇減少外出，多留家中。大家可以善用日常生活中的時機，例如看見器官捐贈或移植的新聞或宣傳時，與家人展開討論

‧傳播（Spread-out）——可以藉機在社會推動捐贈器官的風氣

器官捐贈不但可以幫助有需要病人，亦幫助病人的家庭。一個決定，足以令輪候器官移植的超過2000名病人重燃希望。大家在「新常態」下，仍可以身體力行燃點別人生命。

文：楊芊芊（衛生署健康促進處高級醫生）