菇菌不毒 低卡高纖助減磅 痛風慎吃秀珍菇、乾冬菇

註冊中醫指「菇菌是被污名化了」；註冊營養師亦指出，菇菌含有其他蔬菜較少的營養素，適合減肥和高血壓人士食用。

只要識揀識食，菇菌有營又美味。

食用菇菌熱量和脂肪低，十分適合想控制體重的人士。基督教聯合那打素社康服務註冊營養師陳星輝指出，菇菌含有水溶性纖維，包括β-葡聚醣，幫助降低膽固醇；亦富含礦物質鉀，有助穩定血壓。

配合其他蔬菜 攝不同營養

陳星輝表示，不同菇菌的營養略有不同，舉例說，冬菇纖維素是白蘑菇的2.5倍，但兩者鉀質相若，而秀珍菇的鉀質含量較突出。另外，草菇的硒含量，在常見的菇菌當中比較出眾，硒在體內結合維他命E，成為抗氧化物，減低自由基對身體的損害。

「減肥人士希望體重下降，但又需要攝取足夠營養、蛋白質和礦物質，同時要控制熱量和脂肪的攝取，菇菌就正好符合他們的飲食目標」，但陳星輝提醒，不要因菇菌低脂就只吃菇菌，要達到均衡飲食不能只吃一種食材，「建議成年人每日攝取3份蔬菜，每一份熟蔬菜等於半個中號碗（即約300毫升容量飯碗）的分量，菇菌屬於蔬菜類，富含礦物質和纖維，而綠葉蔬菜和瓜類則有菇菌較少的維他命Ｃ和葉酸，兩者配合一同食用，可攝取不同的營養素」。

從中醫角度看，仁濟醫院葵青區中醫診所註冊中醫戴尉玲指出，菇菌生長在陰暗潮濕地方，屬於陰、寒、濕的食物，但對一般人而言，仍是相對平和的食物，只要配搭得宜，適量食用，是很適合大眾的食物。不過，除了靈芝以外，其他菇菌沒有太大藥效，但仍是健康可口的食材，「例如木耳有清肺作用，補血作用可能比其他菇菌好，但功效卻又不如紅棗」。

濕疹發紅出水 不宜吃菇菌

乍看菇菌老少咸宜，為何有人「聞菇色變」？戴尉玲表示，的確有幾類人士不太適宜食用菇菌， 第一類是對菇菌過敏的人，第二類是濕疹正在發作的人，再者就是痛風和腎病患者。

戴尉玲補充：「濕疹大致分為濕和熱兩種，但患者一般都有熱，所以要戒熱氣食物和發物，如燒鵝、煎炸食物和海鮮等；但如果濕疹是偏濕，就同時要戒濕冷食物，其中包括菇菌。」戴強調，患處發紅出水的濕疹發作期才忌食菇菌，「菇菌屬於陰寒濕的食物，會加劇皮膚問題，不利康復；不過如果濕疹沒有發作，病情穩定，毋須特別戒菇菌，反而蝦、蟹、燒鵝更需要禁忌，菇菌是被污名化、妖魔化了，說成一吃了就會發，其實它不屬於發物；但如果真的擔心，可以選擇曬乾的菇」。

台式飲料比菇菌更濕

一般說起「濕」就離不開「毒」，菇菌是否毒呢？戴尉玲解釋，「毒」其實是一個形容詞表示非常、極之的意思，所以濕毒就是極濕的意思，「說菇濕毒有點誇大了，若濕疹發作中，吃了當然是濕毒，但對一般人是否濕毒？我認為不是」。她稱，菇不算十分濕，反而台式飲料又凍又甜更濕，因生冷食物本身已經損傷脾胃，甜又生痰，痰阻礙和損傷脾胃，可是大家都忽略其害處。

痛風患者，對菇菌是否要避之則吉？陳星輝解釋，由於痛風患者體內嘌呤代謝失衡，攝取過量嘌呤可能增加血液中尿酸濃度，導致尿酸鹽積聚於關節引發紅腫及痛楚。「菇菌中，以秀珍菇和乾冬菇較多嘌呤，所以痛風患者應避免大量進食。不過，菇菌普遍用作配菜，食少少，令菜式更加鮮味，仍可作為痛風患者日常均衡飲食一部分。」

鉀質較豐富 腎病人士少吃

至於腎病人士，陳星輝表示，如果病人腎功能較差，不能夠過濾血液中的鉀，醫生會建議限制進食高鉀食物，而菇菌鉀質較豐富，腎病病人要減少進食。另一方面，菇菌是纖維的來源，會刺激腸道蠕動，因此，腸胃不適、腹瀉人士，減少吃菇菌以紓緩腹瀉徵狀。

文：杜欣勇

編輯：王翠麗

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