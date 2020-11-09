e代精神：齊打逆境波 阻止「精神海嘯」來襲

隨科學進步，醫學界已初步掌握對癌症及愛滋病之病情控制，反觀社會不斷發展，市民生活壓力卻有增無減，情緒問題日益嚴重。根據2017年一項統計，全球約有3.2億名抑鬱症患者，而每年因而自殺之人數超過100萬。世界衛生組織曾在2004年將抑鬱症列為全球疾病負擔之第三大元兇，並預測在2030年躍居首位。

社會困局 埋下情緒計時炸彈

在情緒病日益嚴重的全球趨勢下，本港受社會事件及新冠肺炎夾擊，在過去一年多已經埋下情緒問題的計時炸彈，隨時一觸即發。去年國際醫學權威期刊《刺血針》發表由香港大學精神健康研究，揭示在2019年持續之社會動盪期間，每5個成年香港人就有1個出現抑鬱症或創傷後遺症徵狀。這未計算新冠肺炎帶來對經濟民生衝擊之影響。而過往對廣泛疫症的研究顯示，SARS確診者在康復後患上抑鬱症的比率為39%，患上創傷後壓力症的比率更高達55%，整體香港人自殺率更飈升至每10萬人口高達18.8宗之歷史水平。因此，現在談新冠肺炎將為社會帶來多少影響還是未知之數。

自強不息 關心身邊人

隨着政府保就業計劃完結，加上可能出現之第四波新冠肺炎疫情反彈，香港將極可能逐漸步入「精神海嘯」，預期將湧現大量受情緒困擾之人士。現在政府財政捉襟見肘，香港人更應自強不息，在個人層面應保持積極，多聯絡朋友，恆常運動，保持生活規律。而作為社會一分子，更應多關心身邊人，留意有否出現初期情緒困擾迹象，如精神委靡，難以集中，相處時性情大變，敏感易怒，經常自責，把社會負面趨勢歸咎於一己之不足，或對任何社交娛樂失去興趣，飲食睡眠等習慣和過往大不同等。當發現身邊人開始喪失生存鬥志，甚至萌生去意，更要鼓勵其傾訴心事，並適時尋求專業人士協助。

回看歷史，任何天災人禍都只是時代巨輪中某個段落。只要咬緊牙關，不埋怨、不放棄，恪守本分且守望相助，從錯誤和失敗中學習，任何難關亦必然會撐得過。

文：傅子健（精神科專科醫生）