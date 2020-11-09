知多啲：無法根治 生物製劑紓緩病情

消炎藥一線治療 減骨增生

風濕病科專科醫生譚皓珮說，非類固醇止痛消炎藥物（NSAIDs）是強直性脊椎炎第一線治療，主要用來紓緩炎症，減低痛楚。大部分病人服用後徵狀有顯著改善，只需要疼痛時服用。但若病情活躍，醫生會建議在一段時間內服用全劑量以控制徵狀，有部分研究指出此能減少脊椎關節融合及骨增生。傳統NSAIDs常見副作用是增加消化性潰瘍風險。新一代非類固醇止痛消炎藥（COX-II 抑制藥）能減少上述副作用，但長期服用仍會增加腎臟和心臟疾病風險，因此須徵詢醫生意見。

至於改善病情的風濕藥類，如「柳氮磺胺嘧啶」（Sulfasalazine），有調理免疫系統作用，可紓緩患者周邊關節炎，如手腳關節炎症，但對中軸關節如頸椎、胸椎、腰椎和髂關節等炎症，效果有限。

譚皓珮指出，如病人先後服用兩隻非類固醇止痛藥的最高劑量超過2至4個星期，病情持續活躍，便需要考慮進一步治療。現時治療強直性脊椎炎的生物製劑分兩大種類，包括抗腫瘤壞死因子（anti-TNF）及抗白細胞介素-17A（anti-IL-17A）。臨牀研究顯示這兩類生物製劑療效顯著，能快速控制關節發炎，部分研究指出如果及早並長期使用生物製劑可避免脊椎關節變形。抗腫瘤壞死因子也能治療強直性脊椎炎相關的虹膜炎和腸炎。

生物製劑透過注射使用，作用是抑制免疫系統，所以會增加感染風險。使用生物製劑前，醫生會詳細評估，例如隱性肺結核檢查，以確保安全使用。不過，病人須長期注射藥物，一旦停用病情可能復發。如病人因財政或其他問題，可與醫生商討減藥，其間配合消炎藥物紓緩病情。