正視強直性脊椎炎 戒煙好過亂驗基因

強直性脊椎炎是免疫系統疾病。患者除了背痛、僵硬，原本一節一節的脊椎，融合成一條，影響活動幅度。

◆陳：陳素懷（養和醫院家庭醫學專科醫生）

◆譚：譚皓珮（風濕病科專科醫生）

■無視背痛 脊椎融合無彎轉？

問：背脊痛，只是姿勢不良引起，小問題而已？

陳：視乎背痛狀况，醫生會考慮很多因素，例如背痛維持了多久，如果是最近出現，可能只是運動或姿勢不良引致扭傷，病情很快改善；如背痛已維持一段時間，便要考慮是否患有強直性脊椎炎、癌症或細菌（如肺結核）感染。此外，病人脊椎如因創傷或退化，令脊椎收窄壓着神經線，會導致四肢麻痹乏力，甚至失禁，要即時轉介專科醫生跟進。這些問題可以很嚴重，以強直性脊椎炎為例，如病人脊椎由一節節融合成一條，可導致站立及步行困難，而且無法逆轉，絕不可以輕視。

■臀痛膝腫 脊椎炎的錯？

問：如何分辨背痛是否強直性脊椎炎引起？

陳：背痛可分為機械性背痛（mechanical back pain）及發炎性背痛（inflammatory back pain）。前者因姿勢不良、肌肉和關節勞損引起，而強直性脊椎炎則屬發炎性背痛。

機械性背痛只要多加休息，數星期就會復元，但發炎性背痛通常會持續3個月或以上，而且當身體靜止時會特別痛，半夜更可能痛醒。晨僵是強直性脊椎炎典型徵狀，即早上醒來病人會感到關節僵硬，而且維持30分鐘或更長時間。

強直性脊椎炎還會出現其他徵狀，由於發病位置為骶髂關節（sacroiliac joint），即盆骨與尾龍骨之間的關節出現發炎，所以病人臀部亦會感到疼痛。病情也可能影響周邊關節發炎，如髖關節、膝蓋等，受影響關節會腫脹、發炎或積水等。此外，約四成病人會出現關節以外的器官炎症，例如眼睛、皮膚、腸道和心血管等發炎。醫生經過問診及檢查後，如懷疑病人患上強直性脊椎炎，便會將病人轉介風濕病科醫生接受評估及治療。

■45歲前發病 男性居多？

問：帶有HLA-B27基因，就會患上強直性脊椎炎？

譚：強直性脊椎炎是一種免疫系統疾病，成因並未明確。男性較常見，男女比例約3至4:1。患者大多數是年輕男士，徵狀通常於青少年或成年早期出現，甚少大於45歲發病，香港每1000人約有3人患有強直性脊椎炎。約90%患者擁有HLA-B27基因，帶此基因者患病風險較大。香港約有7%人口帶有HLA-B27基因，可幸這些人士發病機率只是2%。研究相信，除了基因外，還有環境刺激因素誘發強直性脊椎炎，例如感染或腸道微生物群生態失調。另外，銀屑病關節炎（俗稱牛皮癬關節炎）、發炎性腸道疾病、虹膜炎等患者也可能出現脊椎關節炎徵狀。

■初期照X光易走漏眼？

問：如何診斷強直性脊椎炎？

譚：如背痛持續多於3個月，患者年齡小於45歲，再評估背或關節痛特性，衡量家族病史及其他相關徵狀後，醫生如懷疑是強直性脊椎炎，會安排進一步檢查。病人須接受X光及磁力共振影像診斷，因為強直性脊椎炎首先影響骶髂關節，盆骨X光可判斷骶髂關節有否縮窄、侵蝕或融合；但X光未必能發現病發初期徵狀，或需靠靈敏度和特異度高的磁力共振，偵測骶髂關節發炎狀况，避免耽誤病情。

另外，抽血檢查HLA-B27基因，亦是其中一個參考指標；其他發炎指數如血沉降（ESR）、C-反應蛋白（CRP）可以判斷病情活躍度。醫生綜合上述資料，按國際診斷標準評分作出診斷。

■帶遺傳基因不代表會患病？

問：基因測試，可否預防強直性脊椎炎？

譚：強直性脊椎炎有遺傳性，如果擁有HLA-B27基因，家族同時有近親患此病，患病風險增加至20%。不過，雖然HLA-B27基因對診斷有參考價值，但由於只得2%發病機率，所以並不建議胡亂接受基因測試。

另一方面，研究證實吸煙會大大增加損害脊椎關節機率，高風險人士必須戒煙。

文：wongyim

編輯：林曉慧

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