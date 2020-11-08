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2020年11月8日星期日
星期日生活
{新聞教材達人}陳惜姿 做調查報道，就是要儆惡懲奸
以小見大
Vote For Yourself 我們沒有權投，但有權選擇相信的事
票站職員的一天：對美國大選的近距離觀察
七情上面：美國大選牽動全港情緒鏈的KOL Thrill Ride
周日話題：查車牌一剔入冊 採訪齊「犯法」 工具變罪證
周日話題：人人可查冊，只有記者會犯法
周日話題：假想：特朗普落敗演講辭怎麼寫？
同場加映：未來當然不會更好——有關《秘密森林2》
三松閣：愛侶愈多愈好？
尋語讀書會：為「黃色經濟」尋找理論資源：尋找貨幣以外價值的《激情的經濟學》
開門讀書：這裏不是家
否想國家：國家視野——「簡化—分類—統計—摧毁—改造」
阿貓阿狗：＃89逆水
十二因緣：萬聖夜憶香港
movie chic movie style：《怪誕黑巫后》老鼠可愛，但略悶 《奪命監》民宿殺機，好驚驚
論語‧電影：天牢勇士
家明雜感：鐵金剛完成最後任務了
影片簡評：《那裡是天堂》 IIA
咩世界：第167期 ／正能量
漫畫連載：That City那城 Vol. 19
星期日文學‧劉以鬯——小說與六十年代香港
料理分子：重新認識印度菜 黃金酥球 咬一口多重滋味
見字抄經：良知人所共有 何以會錯咗／冇咗？
ways of seeing：功夫×舞蹈 耍出香港好武/舞功
街知巷聞：田寮下村 從舞麒麟說起
未來城市：大廠營收過億 小廠黯然離場 香港製造口罩 如何做下去？
否想國家：國家視野——「簡化—分類—統計—摧毁—改造」
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【明報專訊】不過這樣的時代已經過去了。
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{新聞教材達人}陳惜姿 做調查報道，就是要儆惡懲奸
以小見大
Vote For Yourself 我們沒有權投，但有權選擇相信的事
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尋語讀書會：為「黃色經濟」尋找理論資源：尋找貨幣以外價值的《激情的經濟學》
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否想國家：國家視野——「簡化—分類—統計—摧毁—改造」
阿貓阿狗：＃89逆水
十二因緣：萬聖夜憶香港
movie chic movie style：《怪誕黑巫后》老鼠可愛，但略悶 《奪命監》民宿殺機，好驚驚
論語‧電影：天牢勇士
家明雜感：鐵金剛完成最後任務了
影片簡評：《那裡是天堂》 IIA
咩世界：第167期 ／正能量
漫畫連載：That City那城 Vol. 19
星期日文學‧劉以鬯——小說與六十年代香港
料理分子：重新認識印度菜 黃金酥球 咬一口多重滋味
見字抄經：良知人所共有 何以會錯咗／冇咗？
ways of seeing：功夫×舞蹈 耍出香港好武/舞功
街知巷聞：田寮下村 從舞麒麟說起
未來城市：大廠營收過億 小廠黯然離場 香港製造口罩 如何做下去？
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未來城市：大廠營收過億 小廠黯然離場 香港製造口罩 如何做下去？
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