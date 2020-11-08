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周日話題：假想：特朗普落敗演講辭怎麼寫？

【明報專訊】美國大選點票結果陸續出爐，結果漸明朗，民主黨的拜登形勢大好，假如你是特朗普，事到如今，認輸還可能是一個漂亮的姿勢嗎？如何準備一份承認落敗又不失霸氣的演辭？

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