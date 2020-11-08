周日話題：人人可查冊，只有記者會犯法

但查冊不是記者專利，這本應是一個自由開放社會的正常操作。你查，我查，人人都可以查。事情離奇之處，也許就在「犯法就是犯法」，為何執法機關未有一網打盡地執法？蔡玉玲案周二提堂，有罪與否、刑責如何尚是未知之數，但架在頸上的刀子，又再緊貼皮膚幾吋，足以讓記者們也驚出一身冷汗了。

查冊乃眾人之事

偵查報道監察權貴，要揭發高官僭建囤地偷步買車又買樓，商賈各式各樣的違規經營，鄉紳套丁倒泥，任何一個偵查報道，也包含或多或少的查冊。但查冊二字看來複雜又難搞，技術含量高，與普羅大眾的生活似有萬丈遠。還原基本步，這到底是什麼鬼東西？

綜合社會見聞，查冊跟政治某程度可謂同質，皆乃眾人之事。簡單舉例說明之，諸君若要買樓、租樓，必要了解業主有無按揭？曾否把物業抵押？單位有否僭建？曾否被釘契？你如何決定眼前跟你簽署合約的花師奶，果真就是法律定義的業主？大廈公契寫了什麼？住戶能否養狗？萬一法團現糾紛，需要業主們投票，各人話語權某程度建基於業權份數，到底你大聲啲，抑或鄰居陳大文大聲啲？上述資料，任何公眾人士也可以在土地查冊找到。

酒樓以倒閉為名，逃避追薪的員工，同一批人馬卻在原址換個招牌重操故業，冤有頭，債有主。飲食業壓榨員工的操作不過是冰山一角，打工仔如你我要捍衛勞工權益，目光就要放在誰人是公司股東？誰人是公司董事？商業登記證、公司註冊處可以幫到你。

特設「記者專用」免死金牌？

既然人人也可用查冊，業界代表多次表明，這並非記者特權。但蔡玉玲案同時也引發討論，政府要否每個查冊系統為記者加入「新聞用途」選項，免得記者擔驚受怕。《個人資料（私隱）條例》本來早已訂明，為了新聞報道而持有個人資料，且披露資料的人有合理理由相信發表相關資料符合公眾利益，則可獲豁免。

是故，各人針對加入特設選項，有不同解讀，但其中一個憂慮是打草驚蛇論。電子系統會否內設警報？每每遇到「記者」查冊，若涉及敏感材料或在上位者，會否自動溫馨提醒相關人物？反過來說，若果某個查冊系統沒有加入「新聞用途」選項，會否變相無法取用？

這時候，不勝其煩，又要再問一次：按照前文所述，為何人人可用的工具，落到記者之手，反而要諸多設限？

記者使用查冊已有一定門檻，無法輕言濫用。一份文件的價錢，由十幾至百幾元一份不等，一個偵查報道，涉及的成本可達萬元。記者步步為營，凡是以公開形式獲得的資料，也會坦蕩蕩如實交代來源。若在披露資料時有違《私隱條例》，公信力會蕩然無存，也會遭受刑責。

記者本是公眾一員，我們要問的，不應該是記者是否有免死金牌獲得保護，而是要問，為何記者會因其工作性質指向權貴，反而要承受不一樣的法律後果？

預計下一個爭拗點是：我不希望人人也有這種查閱資料的自由了，那就一併遭受限制吧！簡述多年前初入行，花了幾個上午，從香港走到深圳，就是為了跟律師交涉，因為公眾無法查閱內地企業的註冊資料，需要對方代勞，但後來律師退卻，這種操作也式微了，某些資料便驟然掉進黑洞。

恐懼的想像

業內往日不時笑言，總編輯代表傳媒機構承擔最大的責任，他們要有心理準備隨時坐監。蔡玉玲案某程度代表這種責任制度，或者由機構本身、最高負責人，轉往個人身上。

只因政府系統五花八門，需要付費使用，有記者自行以個人信用卡付費，憑單據報銷；部分要預先申請帳號，甚至要提供個人身分證。先撇開檢控新聞工作者本身是否有問題，假設真的「犯法」了，那在這個情况下，誰要負上這個刑責？是刊登報道的傳媒機構？代為申請查冊帳號的行政人員？過往一力承擔的總編輯？下達命令的小組主管？抑或是直接按下滑鼠的新聞工作者？

蔡玉玲以「服務提供者」的合約形式獲港台聘任，並非公務員，港台管理層明言不會提供法律援助。在港台一案外，獨立記者以供稿形式與媒體合作是近年趨勢（溫馨提示：此稿也是！）若然獨立記者的報道或評論誤墮法網，採用其稿件的媒體又會否提供法律援助？就此議題，雙方事前有否好好溝通？還是事後才亡羊補牢？

當拘捕的門檻達到新低點，引爆細思極恐的瘋狂想像。如有雷同，是為不幸。新聞記者需要的保護，並非單純停留在記者個人本身，而是在於他們的受訪者。這個記者採訪了誰？他們說了什麼？新聞材料受到特別保護，單憑一般搜查令不可搜查，執法部門需要另行申請「交出令」。

然而，當執法人員可以羅織罪名，針對業界的恆常操作拘捕記者，這種新聞材料的保護仍然存在嗎？不要忘記，8月大批警員進入壹傳媒大樓，高調在鏡頭之下翻閱記者文件及檢走證物，其後《蘋果日報》報道指，在未有法庭指示前，警方已檢閱證物。日後會否藉着拘捕記者，來獲取某些特定受訪者的資料？記者與受訪者之間的信任瞬間受到極大攻擊。

文末戴一個頭盔，上述所言，絕非煽動什麼情緒，只是希望提出疑慮。當規管警察行為的《警察通例》也可以朝令夕改，傳媒定義一夜被扭曲。這些憂慮看來也不是無的放矢吧？寄望嚴正執法的港府可以好好為大家上一門課，講清講楚，法律並不是一個可以無限搬弄的龍門。

此文非純屬個人勞力及腦力，小的只是一名代筆，衷心感謝行家的努力及意見。但願上文恐懼不成真，下文盼待可實現。有燈就有人，THEY CAN'T KILL US ALL。

（曾木，過去在報章、雜誌、電視台及網媒工作，現為獨立記者。）

文˙曾木

美術•胡春煌

編輯•林曉慧

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