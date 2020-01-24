七情上面：美國大選牽動全港情緒鏈的KOL Thrill Ride

我是退休人士，工作有彈性，奉獻了不少時間給一眾KOL。香港的、美國的，收看率最高的華語自媒體，幾乎都是「撐特反拜」。大家可想而知，香港人、台灣人、海外華人，投入這場大選，肉緊、動情，人數史無前例。我是自由派：平權、環保、反歧視、支持槍管、人權自由……你數得出的左膠價值，我都係膠膠哋。四年前特朗普上場，到去年反修例運動，我一直都不認同特朗普的橫蠻行徑。對他而言，香港係make deal嘅棋子。疫情早期，他輕挑浮躁，有不少美國朋友，談起美式防疫，反晒白眼，自嘲「我哋個總統係癲佬」。

特朗普代出頭 港人吐烏氣

港人民情異變，在於特朗普對中共轉趨強硬，用他的爛舌，大駡中共播毒；武漢封關，卻讓中國人飛往全世界。他要追究中共責任，並以強大魄力，串聯全世界發達國家，促成反共大聯盟，各國逐一歸隊。蓬佩奧與彭斯的演說，一反過去溫吞的外交語言，直指中共敗德苛政——在新疆犯下人道罪行；在香港侵犯人權，違反國際承諾；在歐美盜取知識產權，滲透造假，脅迫外交，在他國恐嚇異己，賄賂政客……大家想一想，這些你我皆知的勾當，一年前不會在國際舞台上，如此直白的宣之於政要之口。對受盡屈辱的港人來說，有巨大的移情作用，覺得侵侵是救星，可挽救香港危牆之既倒。而老實講，佢反共去得好盡。

雖然特朗普的作風，與我所肯定的價值觀格格不入，但他對中共強悍，吸引力蓋過了我對他的反感。國安法之後，鐵腕管治，步步進逼，不想移民又不肯做順民的港人，苦無出路，看不到希望之所在，自己珍而重之的價值被煎皮拆骨，面對不可逆轉、不可抗拒的強權，而有另一個美帝強權，用前所未有的力度，直斥中共之惡，咁夠薑，自然吸引大量無助的港人。這是我走進KOL動情thrill ride的第一步。也是不少港人關注美國大選的第一步。面對一個seemingly invincible power，特朗普為香港出頭，港人有吐出一口烏氣的快感。而美國當地，特朗普引起的巨大爭議，在香港變得十分次要。

接下來，還有很多觸動情緒的過程。新疆與香港，突然被連在一起，港人直接感受到人權被侵犯；類比新疆，更覺沉重。而正義無法在香港既有的制度中得以伸張，美國通過香港人權法及自治法，及後宣布制裁名單，辣招咬到入肉，林鄭團伙have it coming的快感，記憶猶新。基本上，港人的尊嚴每次被踐踏，都加深了對特朗普的投射與依賴。

操作情緒引力 反精英觸動民情

KOL不時操作一些慣常的情緒引力。例如， 8、9月期間，有一段長時間，他們會不停說，「大招來了」，美國制裁下星期就殺到，說的時候七情上面，有幾犀利得幾犀利。正面來說，是公理伸張；反面來說，是報仇雪恨。正反都令港人有痛快之感。特朗普在香港變成是希望之星。

KOL喜歡傳達恐懼。不止一次，自媒體達人，誠懇警告：快啲移民，愈快愈好；你應該明天就走，把所有積蓄換美金，不要買港股，賣樓，搵定後路……當然，香港形勢惡劣，移民是不少人的考慮。但有時善意提醒，也加深了焦慮，決定倉卒，倒瀉籮蟹。而焦慮是會上癮的。KOL也喜歡談軍事衝突，打到嚟，擦槍走火，自不待言。緊張情緒能吸引觀眾。有很多次流傳打台灣、打南沙、打核戰，警號講到似曾曾，有埋日期及具體戰略。

KOL經營焦慮之餘，也提供希望。袁弓夷就是大好友，經常說形勢大好，perfect storm，打擊中共，此其時也。選舉前，民調拜登領先，但近年民調誤差大，低估了「不表態」的特朗普支持者。而形勢愈緊張，特朗普逆市取勝的推算，也大有市場。有幾個KOL，事前萬二分肯定特會大勝。反而被稱燈神的蕭生，基本上步步為營，提供不同的資料與觀點。

拜登醜聞一出，所謂「10月驚奇」，更把這架「過山車」推向高峰。Thrill ride之所以吸引，亨特拜登的色慾毒品之外，還有金權勾結、權貴偽善、通中賣國，戲碼強勁。KOL演繹醜聞，抨擊主流媒體隱而不報，在在都能引起觀眾義憤。當中有合理的質疑——拜登是否知情？有沒有參與討論金權交易？拜登之子何以官方出訪中國？凡此種種，都有嚴重的公共利益問題。

KOL們再深挖下去，「義憤」就開始放大得頗為詭異——傳統精英媒體保護拜登，打擊特朗普，自私自保，是莫大陰謀。此外大財團為賺中國錢而強推拜登上場。KOL批評傳統精英偽善，食得和米多，又高高在上，白眼看人低，庶民侵粉，就是這樣被主流偽君子看不起。反精英，能觸動民情。特/拜之戰，被認為是光明與黑暗之戰。有個美國華人基督徒評論員，更提升到信仰上的善惡層次。正邪對決，有效召喚人心。

我家有個大小姐，平日最大的嗜好，就是暢讀美英外媒，投入世界政事，而對香港困局刻意保持心理距離。我看KOL看上癮，她就唱反調，嘲笑我「燒壞腦」，她喜歡fact check我的KOL資訊，還不時勸我解解毒，介紹我看看特朗普的三世書、拜登的悲慘過去。我不時反擊，批評她的精英觀點condescending。其實我三分投入、七分做臥底，連接港人的希望與失望，但連而不繫，不困其中，嘗試明白多一點箇中的心路歷程。

特未穩勝就報捷，票數被追上又要停止點票，行徑粗野，不尊重投票與點票的共識。郵寄票確係「有啲蹺蹊」，朱利亞尼到費城開記者會，指斥數以萬計的死人票、假票弊票，周圍都係，講法誇張，卻未有鐵證。愈大的陰謀，就要有愈確鑿的證據。有趣的是，有幾個美國華人KOL一口咬定，這是美國選舉最卑劣、最黑暗的舞弊。而在香港，把希望寄託在特朗普的朋友們，可謂哀鴻遍野，絕望之情溢於言表，也有朋友因失望憤怒，而口出惡言——拜登你又老又殘，鬼唔望你早啲死，仲要死全家（而拜登的至親，確實已經死咗三個）……

撐特thrill ride一路走來，我已經不算是塘邊鶴，很明白hate speeches爆粗背後有深刻的義憤與絕望。港人的壞情緒，本來就由去年累積到今天，不忿與悲情填滿胸臆，無從紓解。特朗普正好是宣泄悲情的寄託。然而，幻影般的希望，短暫的逃避，解決不了香港衰亡的困境。當希望幻滅，失望之情加倍反彈；有部分港人馬上跳入第二回合的thrill ride，追看舞弊陰謀論，期待選舉訴訟攻防戰……

追求自由 要靠不懈在地堅持

「真國際線」精英，嘲笑香港侵粉，腦殘一如藍絲。但請開明、清醒、進步的反特朋友，不必苛責侵粉too simple and naive。大量港人寄望於侵侵，是強烈的投射，是深刻的失望，背後是對香港消亡的無限傷痛，是對公義、自由、尊嚴的渴求。而這些曲折心理，神推鬼使，有如掩眼法，令港人看不見（或不介意）特朗普的自戀、橫蠻，以及美國有一半人對其恨之入骨；香港人則把特朗普的真身簡化為一個反共梟雄。須知道，就算特朗普連任，一定不會令香港一天光晒，那是不切實際的一廂情願。特朗普、拜登，真小人與偽君子，各有不光彩的往續，以及靠不住的政策。世局難料，但可以肯定的是，美國分裂成咁，有排亂。希望美帝打救香港，隨時變泡影。苦難不會輕易過去，外力只是助力，港人追求公義自由，要靠長久的、不懈的、在地的堅持。

文˙馬傑偉

美術•張欲琪

編輯•王俊杰

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