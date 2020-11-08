票站職員的一天：對美國大選的近距離觀察

投票過程

11月3日，在皇后區公立小學的票站內，不時傳出一陣歡呼聲。「FIRST TIME VOTER！FOO FOO！」年老的監票員歡呼喝彩，揮動高舉的雙手。其他工作人員亦為第一次投票的選民送上熱烈的掌聲。一個個年輕、老年的選民拿着投票通知書，一臉茫然望着工作人員，起初不知如何反應，後露出自豪的微笑。他/她們接過選票和私密填票夾（privacy sleeve），走到私密填票亭（privacy booth）填妥選票，然後在點票機（Ballot Marking Device，簡稱BMD）完成掃描程序後，便會在近出口翻譯員的長枱上取一張「I VOTED！」的貼紙，再跟工作人員說聲多謝，便離開票站。整過程大概需要15分鐘。

有投票習慣的選民通常會更快完成投票程序。他們早已知道自己所屬的選區（Election District，簡稱 E.D.）和州眾議會選區 （Assembly District，簡稱A.D.），因此不需要在大門附近的詢問處排隊等候接待員，按照選民登記的地址，在輕觸屏幕上搜尋選民所屬的E.D.和A.D.號碼。假如選民沒有更新地址，或是非本區的居民或跨區工作的選民，通常會花多一點時間核對其身分。根據紐約州的選舉法，所有在登記選民清單內的選民皆有投票的權利，可以依照宣誓選票（Affidavit Ballot）的程序投票。即使輕觸屏幕失靈，資訊員可以按照地址查尋手冊（Street Finder）協助選民完成投票程序。

投票時間為早上6時至晚上9時。不少選民的孩子會陪同家長履行投票的義務。在小社區內的票站工作人員大多數是退休人士、家庭主婦，他/她們每當見到這些「未來的選民」乖乖地排隊，會主動地送上一張印有「I'M A FUTURE VOTER！」的貼紙。那些拿着毛公仔或滑板車小孩會興奮地接過貼紙展示給父母看，然後急不及待貼在身上。他們牽着媽媽的手，在指定的A.D.和E.D.隊伍靜靜地見證投票一刻。假如爸爸或外祖父母還在投票，他們會站在一旁，好奇地望望四周的環境。此時，年老的工作人員會走上前逗小朋友開心，送上一支支印有「VOTE NYC」的黑色原子筆給他們作遙距學習之用。

為何在星期二投票？

11月3日雖然是公眾假期，但因為是星期二，有不少職業如車長、醫務人員、清潔工人、警察、零售及飲食行業的員工皆需要照常工作。因此有選民甚至在票站開門前15分鐘抵達，渴望趕快完成投票再去上班。在票站駐守的拉美裔警察都需要等待早上6時後才可投票。穿著藍色、紫色制服的醫務人員也會利用休息時間前來投票。偶有家長誤以為是日有老師在禮堂當值，還要求討論兒子的學習進度，只得由選舉主任向其解釋情况。

在香港的讀者或者會疑惑，為何普選會安排在星期二，而不是周末？因為在十八、十九世紀，大多數美國公民皆以務農為生，居住的地方毫不接近票站。選民往往需要花最少一天前往目的地投票。立法者考慮到大部分人星期日均需要到教堂崇拜，在周末投票是不切實際的。而星期三農民也需要到市集交易，所以星期二是最方便選民的一天。眾人皆曉，春播夏種秋收冬藏，11月剛好進入冬天，收成期剛好完結，公民可以出遠門投票。因此，即使今年疫症迫降，肺炎肆虐，普選這重要的一天仍然訂在11月首個星期二進行。另外，十九世紀前，每個州各自有自定的選舉日，提早投票的州份選情會影響往後投票的州的意向。直至1845年開始，國會通過聯邦法，劃定選舉日於11月的第一個星期二舉行，因而美國才開始有統一的投票日。

普選其實要選什麼？

萬眾期待的美國大選，當人人都想知道到底是特朗普，抑或是拜登將會當選美國總統。這天的普選對美國公民來說，還有至少「五大事項」要作決定。這包括選出司法管轄區（Judicial District）、參議員選區（Senatorial District）、地方議會選區（Council District）、市法院區（Municipal Court District）和議會選區（Assembly District）中的心儀候選人。

然而，在兩黨制長期壟斷之下，有多少人留意到今屆美國的政黨還有保守黨（Conservative）、綠黨（Green）、獨立黨（Independence）、自由意志黨（Libertarian）、赤龍黨（Red Dragon）、SAM（為美國效力行動黨）、拯救我們的城市黨（Save Our City）和勞動家庭黨（Working Families）等等。

疫症下，選舉職員面對之困境

美國大選，這一天的選舉職員最少要工作16小時。他們需在早上五時抵達投票站。以紐約州為例，當天約有42,000名選舉職員分別前往約1200個票站。然而，在疫症下，紐約州長古莫在5月6日命令大都會運輸署（MTA），必須在凌晨1時至5時關閉地鐵站，並派人趕走車廂內的露宿者，以便消毒。根據MTA的調查發現，當天有1700名選舉職員需要轉乘兩程巴士，才可抵達工作地點。因此，住在偏遠地區的選舉職員當天的工作旅途變得相當艱難。有見及此，選舉委員會為乘車時間多於90分鐘的選舉職員提供免費乘的士資助。MTA亦會早一天前以電郵方式通知選舉職員大選當日的行車時間、路線安排。

然而，疫症無期，選舉訓練場地不一。以筆者的情况為例，選舉委員會在10月6日才安排網上訓練及考試。翌日通過考試，取得「Interpreter Training Course」電子證書，但等到10月25日才收到電子版工作通知書，而正式的書面工作通知書、職員證和出糧表格更是遲遲未寄過來。當資深職員留意到我們沒有工作證，臨時以紅色白板筆手寫全名和職銜，感到萬分驚訝。因為他們以前是在指定的訓練中心處理各種行政手續，所有的證明文件皆以郵寄方式接收。可是郵政服務因突然需要處理龐大的缺席投票，使部分的郵件無法按時送達。因此，從職員訓練到證件文件的安排，這次疫症下的選舉都顯得異常混亂。幸而有熱心的同事幫助渡過這尷尬的場面。

票站外固然風聲鶴唳，劍拔弩張，但票站內仍然溫馨處處。兩個羞澀的年輕人，看來應該是首次投票者，走到年老的監票員前，耐心等待她回頭一望。這名60多歲、衣著時髦的監票員，外貌及衣著有三分似姬蒂白蘭芝。她回過頭來，帶點幽默地問她們：「What are you waiting for？」

文、圖˙譚嘉寶

編輯•蔡曉彤

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