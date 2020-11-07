新iPad Air網課神器 4K剪片混音順暢

提到第4代iPad Air，用家自然會與第8代iPad（2599元起）比較，售價貴逾2000元，究竟當中有什麼不同？其實最大分別在於所使用的晶片。今次第4代iPad Air使用與iPhone 12系列同級的A14仿生晶片，以5nm製程製作，設有6核CPU（處理器）及4核GPU（圖像處理器）；至於第8代iPad則配置A12仿生晶片，使用7nm製程製作，同樣設有6核CPU及4核GPU。雖然兩顆晶片的CPU及GPU的核心數目一樣，但A14採用了全新的架構設計，也內置16核心神經網絡引擎，每秒可處理達11萬億項操作，而A12只有8核心神經網絡引擎，每秒可處理5萬億項操作，由此可見兩者效能已有一定分別。

開關鍵指紋解鎖靈敏

效能提升，最直接影響的就是機體的多媒體能力。機體支援4K影片剪接，同時在混音時能提供更暢順的體驗。而為配合多媒體功能，機體使用了10.9吋Liquid Retina屏幕，而1200萬像素後置鏡頭也支援4K拍攝，拍攝完的影片便可立即在機體剪接及放上社交平台，十分方便。此外，機體採用了與iPad Pro相似的邊框設計，機頂和機底邊框分別設有兩組喇叭，令這部第4代iPad Air更具iPad Pro的影子。值得一提的是，第4代iPad Air在開關鍵加入了Touch ID功能，記者實際試用時，其反應與傳統home鍵上的Touch ID功能同樣快速，又能用盡大屏幕優勢，十分期待日後的iPhone也加入此設計。

功能直逼iPad Pro

第4代iPad Air另一個比第8代iPad優勝的地方，就是使用USB Type C插槽，這個插槽除了提供更快的充電速度，更重要是支援更多的擴充能力。用家可透過不同配件，把機體連接至相機或外置硬碟，更可把影像輸出至外置顯示器，最高解像度為4K，令機體的能力更盡情釋放。作為iPad的中階系列，第4代iPad Air亦支援Apple Pencil，但記得要選購第2代具有無線充電功能的Apple Pencil才適用。

■規格

作業系統：iPadOS 14

處理器：A14仿生晶片

屏幕：10.9吋2360×1640像素Liquid Retina

相機：700萬像素F2.2（前）／1200萬像素F1.8（主）

容量：64GB／256GB

體積：247.6×178.5×6.1mm

重量：458g（Wi-Fi版）、460g（4G版）

售價：$4799起

查詢：800 908 988