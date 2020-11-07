11．19開賣 炒高近倍 PS5試玩 新手掣震得過癮

家用遊戲機的機迷，相信都對PS5十分期待。回想上一代PS4已是2013年的產物，機迷的「飢餓」程度可想而知。PlayStation早前舉行PS5媒體試玩活動，讓記者親身一試這部次世代主機的優劣。廠方亦在現場提供3款遊戲試玩，包括將跟機附送的Astro's Playroom，於11月12日開售的Sackboy: A Big Adventure，以及於明年才上架的巴蘭的異想奇境，讓記者感受新機的威力。

按鍵深淺改變輸出度 賽車踩油更真實

由於廠方展示及試玩的都只是測試機，所以一眾記者仍未能接觸主機的真身。但從全新設計的DualSense無線控制器中，都能感到新機的誠意。雖然按鍵佈局與PS4的DualShock 4無線控制器大致相同，但在各項功能的敏感度上有明顯的分野。

首先是手掣重量，由於功能更多，因此DualSense的重量較上代無線控制器（約210g）多約70g，但仍屬可接受範圍。先試玩雙人遊戲巴蘭的異想奇境，不但畫質及細緻度都比PS4更勝一籌，當角色在遊戲中使用不同變身服裝時，L2及R2的按鍵壓力也會有微妙的改變。主要是因為廠方加入自動調整觸發器（adaptive trigger），讓用家可感受到操控的動作阻力。在試玩Astro's Playroom時，更可因應按下L2及R2鍵的深淺程度來識別輸出的高低，日後或可在玩賽車遊戲時，模擬腳踏油門及煞車的深淺。

一按靜音 體感操作反應快

除了L2及R2鍵的改良，相信有留意PS5新聞的用家，都知道新手掣繼續內置喇叭、收音咪，以及3.5mm耳機插槽。而為了方便用家在夜闌人靜時繼續「煲機」，手掣上特別增設一個獨立的靜音鍵及指示燈，用家按一下即可變成靜音（包括電視及手掣）；長按則可轉換成零打擾模式，除了手掣會變成靜音，更會停用震動功能。在試玩Sackboy: A Big Adventure時，部分關卡需要配合手掣的體感功能來操作，無論是前後左右，反應都十分快速。

觸控板支援兩點觸控 變化更多

另一個DualSense無線控制器的新猷，便是觸覺回饋（haptic feedback）功能。在試玩Astro's Playroom時可說特別明顯，當玩家操控角色於石地、沙地、雪地上行走時，手掣都能以不同的震動方式，模擬出在這些地方行走時的震動狀態，最令記者驚訝的是，角色在溜冰時也能模擬出近似的震動效果，像真度相當高。而在DualShock 4無線控制器上較少使用的觸控板功能，也因應震動效果升級而有更多玩法，例如在Astro's Playroom有關卡需要為角色穿上裝備，便要使用觸控板把拉鏈拉上，手掣還會模擬出拉拉鏈時的震動感覺；加上新手掣的觸控板支援兩點觸控功能，日後用家或可利用觸控板來放大縮細畫面，也方便用家轉換視角。PS5將於月中正式開賣，但內地屬開售範圍以外地區，屆時或會出現另一波炒風。

■PlayStation 5規格

處理器：x86-64-AMD Ryzen Zen 2

圖像處理器：AMD Radeon RDNA 2-based

記憶體：16GB

容量：825GB

光碟機：Ultra HD Blu-ray（光碟版）

連接：HDMI輸出、USB Type-A×3、USB Type-C、LAN、Wi-Fi、藍牙5.1

體積：390×104×260mm（光碟版）／390×92×260mm（數位版）

重量：4.5kg（光碟版）／3.9kg（數位版）

售價：$3980（光碟版）／$3180（數位版）

■DualSense無線控制器

觸控板：兩點觸控

動態感應：6軸動態感測系統

連接：USB Type-C、3.5mm插槽、藍牙5.1

電量：1560mAh

體積：約160×66×106mm

重量：約280g

售價：$548（跟主機附送1個）

網址：www.playstation.com

文：勞耀全

編輯：梁小玲

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