中環快閃店中店 歎大江南北菜 河南「炸雞」 乾隆也給讚

要進入這間隱蔽餐廳先要經過另一間中菜廳，在餐廳盡頭會見到一名身穿白色長裙的女侍應站在一幅以葫蘆為裝飾的牆前，只要向她說出「密碼」：888，便可走進神秘餐廳。打開餐廳門後，感覺截然不同，眼前是一片米白色「森林」，米白色的植物裝飾加上長而曲的白色長枱，教人如走進了仙境一般。原來整間餐廳的室內設計以中國神話「八仙聚會」的蓬萊山為靈感，仙人饗宴的地方當然是酒杯飯碗常滿，寓意吉祥，同時亦與餐廳的名字「888」十分相配。

記者說「888」的密碼不過是開玩笑，這間短暫的餐廳名為888，以中國各地的大江南北菜為主題，因此在設計上亦加入不少中國傳統飲食文化，而圍枱一起用膳是中菜重視的一環，這裏的桌椅擺設，雖不是設計成大圓枱，但刻意設計成一張以不規則曲線製成的超長餐桌，方便大家一起邊食邊傾。

玩創素菜 猴頭菇扮羊肉串

說回最重要的菜式，餐牌內雖然只有20多道菜，卻包含了大江南北不少菜式，由貴州泡椒菜式、四川酸辣湯、客家黃酒煮雞、慢煮東坡黑豚肉到以本港出產的蝦醬所做的菜式均有供應，有趣的是，餐牌中有15道菜式為素菜，原來餐廳特別邀請在素食界十分著名的Grassroots Initiatives 創辦人兼女主廚 Peggy Chan擔任顧問，把中式素食烹調提升到新境界，將以上提及過的部分菜式變成素菜版，例如客家黃酒「煮雞」、北京「填鴨」、避風塘椒鹽「鮮魷」及新疆串燒「羊肉」等都是素菜。像真度最高的必數新疆串燒「羊肉」，廚師以猴頭菇代替真羊肉，以醃羊肉的新疆香料灑滿猴頭菇上，再燒至香口惹味，更配上蒟蒻增加不同口感，猴頭菇的豐富纖維與真羊肉的口感十分相近；另外，避風塘椒鹽「鮮魷」則以椰子肉代替魷魚，也是一款極為出色惹味的素食好選擇。

炸八塊醃足3小時 惹味佐酒最佳

除了好玩惹味的素菜，餐廳亦沒有忽略其他菜式，更有一些很貼近現代炸雞潮流的菜式如河南炸八塊，此菜相傳是乾隆皇帝遊河南時吃過並曾經盛讚的菜式，廚師採用約2斤重的黃油雞，斬成八件，並以花椒、八角、薑、葱及豉油等調味料醃足3小時，上薄粉漿後炸熟，皮脆肉嫩不油膩，最適合配酒同吃，頗受顧客喜愛。

不要忘了，此店為期間限定快閃店，即日營業至12月5日，有興趣的朋友必須留意。

■888

地址：中環干諾道中8號 交易廣場1期4樓402號舖（須穿過紫玉蘭餐廳）

訂位網址：sevn.ly/xHpZI6BT

文：潘小熊（ogumahung@gmail.com）

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

Instagram @mp_foodie

電郵: feature@mingpao.com