藝文青：輸不起的西洋棋后

故事是西洋棋天才女棋手伊莉莎伯．哈蒙（Beth Harmon）的成長故事，她在孤兒院跟校工下棋，天分驚人的她被領養後參加錦標賽，慢慢成為世界冠軍。影集改編自1980年代同名小說，作家華特．戴維斯（Walter Tevis）自己也懂下西洋棋，自詡有比普通人好的棋賽閱讀能力，也借世界冠軍、著名蘇聯棋手等寫故事，從昔日《紐約時報》跟他的訪談中可見他想書寫失敗和孤獨的人。這個天才棋手執著勝負，無法面對失敗的她在唯一依靠的養母過世後依賴藥物和酒精度日。

小演員演技出色 個性非常立體

孤兒院是哈蒙濫藥的開端，孤兒院要控制孤兒的性情，她發現藥物可以讓她在腦海中下西洋棋並沉迷其中，第一集的結尾，9歲的她抱着一大罐鎮靜劑，往口裏灌藥，然後倒下，配上音樂，畫面令人極為深刻。飾演年輕哈蒙的Isla Johnston演技出色，把角色的憤怒、焦躁表演得恰到好處。最後一集揭曉其母親想跟她一起自殺，人物背景與艾蜜莉不同，她不是甜美善良的可人兒，哈蒙體現的是對殘酷世界憤憤不平無法自處的的狀態。

哈蒙喜歡西洋棋，64個方格子是她可以主宰的世界。《后翼棄兵》用了大量近鏡，利用安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）的大眼睛，捕捉表情交代故事，哈蒙的個性非常立體。她重返孤兒院，到校工的葬禮，觀眾看着她重拾下西洋棋的初衷，淚水決堤。此劇高度還原1950至60年代場景和服裝，哈蒙的衣服總有格子圖案，但故事最後一個場景，成為世界冠軍的她以全白帽子和大衣登場，跟公園伯伯下棋，她一身打扮就像西洋棋中的皇后，本劇便是她成長為皇后的故事，經歷自我質疑與放逐，哈蒙成為驕傲的自己。寫好人物內心掙扎，很多道理觀眾不言自明。

文：劉螢