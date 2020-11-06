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2020年11月6日星期五
搭通香港
旅遊
引入美製傳統柴火爐 美式煙熏肉 木香滿桌搖擺
台式燒肉M5和牛 食肉獸出動
飲食Quicknote：陪Sanrio朋友食雪糕
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文化速遞：與Elaine 對話
坐車頭 拍街景
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【明報專訊】8號線游走何文田、紅磡、佐敦等舊區，只要坐在巴士上層首排位置，從大玻璃車窗便可拍攝到沿途地標街景，當中不乏海底隧道等地標，辨認度極高。
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