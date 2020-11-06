副刊
搭通香港

旅遊

坐車頭 拍街景

【明報專訊】8號線游走何文田、紅磡、佐敦等舊區，只要坐在巴士上層首排位置，從大玻璃車窗便可拍攝到沿途地標街景，當中不乏海底隧道等地標，辨認度極高。

上 / 下一篇新聞