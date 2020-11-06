九巴8號線 遊紅磡、何文田、佐敦 坐「時光車」上世紀商場尋刺激

●(1) 家維邨站

槍戰解謎 歎隱世魚腸

我們從尖沙嘴碼頭總站出發，約15分鐘巴士就來到家維邨站，附近舊樓林立，但在凱旋工商中心原來隱藏新潮玩意——室內war game場，以及玩任務和撕名牌的running games。佔地45,000平方呎的Impact Force CQB，提供兩大遊戲區，其中war game場地分為3個主題場景，一般2小時可玩到2個場景。至於類似韓國綜藝節目遊戲的running games，則設解謎題等多個小任務，說到最受歡迎的一定是緊張刺激的搶名牌遊戲。現時上述場地均須預約，設最低人數要求，但因應疫情，落場玩的人數或分組時每組人數會按屆時限聚令要求，確保維持足夠社交距離，並做足防疫消毒措施。

附近的紅磡廣場亦值得「朝聖」，這舊式商場共4層，1982年建成，內部啡色地磚、磚牆散發歲月的質感。商場服務「紅磡人」近40年，以獨立小店為主，早期主打潮流和生活用品，1990年代起進駐大批電腦用品店，近年則變成珠寶首飾或批發店的集中地；地庫中庭設市集小檔位，可惜近日受疫情影響較為冷清。在茶餐廳、麵食店和小食店外，紅磡廣場內的寶城美食店有一道街坊才知曉的隱世手工美食——焗魚腸，簡單來說是魚腸蒸水蛋，新鮮鯇魚腸反覆洗乾淨，用薑汁、胡椒粉等醃味後，爆香放入蛋液，蛋面鋪油條片，先蒸後焗，外表香脆，蛋滑如布甸，魚腸鮮嫩。由於製作繁複，每次只供應10多份，暫時會於每周四或周五午市供應，想吃的話，記得先致電查詢。

Impact Force CQB

地址：紅磡民裕街41號

凱旋工商中心一期3樓A室

查詢：war game 5593 1339、running games 5593 1343

寶城美食店

地址：紅磡馬頭圍道37號紅磡廣場地庫2至3號

查詢：2333 0033

●(2) 何文田（愛民邨）站

潮玩高卡車 吃古早蛋撻

從家維邨站再上8號，坐4個站就到愛民邨。建於1975年的愛民廣場，2013年翻新了外觀，幸1樓仍保留昔日的綠色地磚和啡色牆磚，懷舊氣息不減。廣場多為街坊店，但2樓有即將開幕的室內高卡車場18 Challenge Karting，車場佔地約5萬平方呎，分成人高卡車場、小童飄移車場和美食區，其中重頭戲成人高卡車場，設12彎位賽道。參加者先登記個人資料，聆聽簡介會和安全守則後，戴上頭套和頭盔便可「飈車」。駕車每節8分鐘，時速不超過30km/h，車上設方向盤、煞車踏板和油門踏板。賽道地面設箭嘴提示入彎，即使沒駕車經驗也能駕馭。小童則可玩飄移車，如體重低於65公斤也可落場親子玩。若嫌30km/h不夠過癮，可額外付款玩電競賽車，感受虛擬飈車的滿足感。

邨內商店主打街坊生意，可惜馳名美食店近年不斷消失，如方包出色的新雄雞麵包店，以港式漢堡包打響名堂的飛馬快餐，具大牌檔風味的發記粉麵等。在冬菇亭經營逾30年的明利油器粥品也曾差點結業，幸現在仍可吃到馳名南瓜肉丸粥、艇仔粥和油條等。另一推介是昭民樓地舖的愛民麵包西餅，鬆脆酥皮蛋撻、菠蘿包和巨型版合桃蛋糕，味道30多年不變。

18 Challenge Karting

地址：何文田愛民廣場2樓S1號

查詢：fb @official18challengehk

愛民麵包西餅

地址：何文田愛民邨昭民樓 7號地舖

查詢：2714 0222（愛民茶餐廳）

●(3) 佐敦吳松街站

Bollywood遇上花樣年華

由愛民邨站到佐敦吳松街站車程約20分鐘。附近一帶除有出名食街和綠色排檔，亦有經典的舊式商場。寶靈商場1970年代建成，店舖五花八門，滿場尋寶feel。地面有改衣店，1樓則有維修古董鐘表的明愛鐘表，製作手工旗袍的上海寶星，還有不少正宗印度服飾店等，何妨換一身花樣年華look或Bollywood 打扮，為生活添趣味。

寶靈商場

地址：佐敦吳松街150至164號

●(4) 佐敦炮台街站

鑽小巷尋澳式咖啡

繼續8號巴士行程，來到佐敦炮台街站。近年不少特色cafe隱藏於佐敦小巷內的舊式住宅和唐樓，其中隱身於渡船角的La Luz Coffee and Patisserie，是本港首家引入澳洲布里斯班Parallel Roasters咖啡豆的澳式咖啡店，可點一杯espresso細味地道Aussie coffee的淺炒微酸風味，或源自澳洲的flat white。

La Luz Coffee and Patisserie

地址：佐敦文苑街28號 文耀樓地下B舖

查詢：9540 7087

●8號線

班次：20至30分鐘一班，「APP 1933 - KMB．LWB」提供巴士抵達時間

全程車費：$5.1

車程：70分鐘

文：陳麗斯

編輯：林曉慧

美術：謝偉豪

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