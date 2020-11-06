台式燒肉M5和牛 食肉獸出動

對於台灣人而言，吃燒肉除了要肉質靚，也要懂得用對的醃料和醬汁來提升肉香，是相當重要的一環。曾於台灣從事餐飲行業30多年的餐廳總廚陳師傅，以這種台式燒肉文化為藍本，推出4款120分鐘吃到飽套餐。其中以「澳洲M5和牛」餐（成人$358起）最受歡迎，和牛選用肉質細嫩、油脂甘甜的牛肩胛部位，佐以岩鹽以帶出肉味的濃郁，雖然驟眼看每一塊「細細嚿」，但勝在口感柔中帶勁，愈嚼愈香。SRF極黑霜降牛肉眼也是重點推介，由於其肉質脂肪比例高，入口柔軟多汁，用大火炙烤至五分熟後，伴以生菜及用蔬菜汁和麻醬調成的黃金醬一起吃，味道甘甜，清新不膩。

掃夜市小食止旅行癮

至於最便宜的「原住民鹽燒豬肉」餐（成人$208起），以豬肉和雞肉為主。其中鹽燒豬肉是台灣原住民的節慶特色小食，利用台灣米酒、花椒和鹽醃製，吃時沾一下特調蒜醋，十分香口。

另外，台灣人吃燒肉時也習慣加入海產，因此總廚特別引入由台灣新鮮直送的鯛魚下巴和燒魚腹，魚腹燒起來油香滿滿，而且肉多骨少，配上蒲燒醬汁，啖啖鮮嫩甘甜。餐廳同時供應多款台式夜市小食，並設有自助蔬菜和飲品區，選擇豐富，於非繁忙時段入座更可享有優惠，性價比高，值得一試！

■安平燒肉

地址：旺角彌敦道593至601號創興廣場9樓

查詢：3953 9323

網址：anpinggrill.hk

註：不設電話預約，可透過網上訂座或排隊walk-in