Moschino 微型「模特兒」向高訂致敬

Christian Louboutin走入虛擬世界逛名店

也許全拜《動森》的熱潮所賜，紅底鞋王Christian Louboutin透過類似的韓國遊戲應用程式Zepeto，舉辦一場虛擬發布會，展示2021春夏系列。無論是Christian Louboutin本人、當紅KOL，還是fashion insider，人人都可以自製虛擬角色，化身遊戲中人物，走進虛擬專門店Loubi Boutique，試穿和配襯超過60款的新季鞋履和配飾，當中不乏鮮明大膽的設計，像是漆皮搭帶高跟鞋、銀鏈高跟鞋手袋小吊飾，以及配以小袋的短靴等。

Burberry 在大自然中再生

早在今年6月，Burberry已預告會將時裝騷融入英國戶外環境。選址在一座森林中舉辦，因受疫情影響，全場不設觀眾席，反而讓整個系列的意念更完整地呈現；創意總監Riccardo Tisci找來藝術家Anne Imhof合作，從中加入行為藝術表演，在搖滾歌手Eliza Douglas的演唱襯托下，塑造出猶如神秘儀式的張力。系列命名為「生命綻放」，Riccardo Tisci表示，在這段期間，他一直思考什麼是再生，向大自然持續的自我重生歌頌。