Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood西太后上陣 演繹龐克精神

【明報專訊】創意從來不應該受資源所限。西太后老公Andreas Kronthaler在歐洲疫情極為嚴重的時刻，籌備2021春夏系列。辦不成實體時裝騷？便以其他方式present新系列。結果兩公婆決定親自上陣（並找來2個模特兒）亮相系列的影片和造型照，一行4人演繹系列共39套服飾。據知，影片和造型照均由Andreas Kronthaler親自操刀，並以iPhone完成拍攝。在鏡頭前，兩公婆更是把衣服的玩味基因詮釋得淋漓盡致，試問又有誰比他們兩人更了解品牌的龐克血脈？今季以英國名媛Raine Spencer作靈感繆斯，西太后Vivienne Westwood那一頭鬈曲灰髮、收腰窄裙襬垂墜的晚裝，正正是向她致敬。衣服方面，有品牌簽名式緊身胸衣、露肩連衣裙之餘，還發揮到龐克文化的mix and match精神，面料應用亦貫徹西太后的環保宗旨，採用生物降解、有機，以及通過FSC認證的回收物料等製成。