Sacai解構重置 突出女性韻味

【明報專訊】來季Sacai的時裝騷因疫情影響而選擇留在日本東京舉行，設計依然是阿部千登勢那百看不厭的簽名式：把經典的MA-1飛行jacket、乾濕褸、男裝西裝白恤衫等解構重置。如將MA-1與針織品融合，轉化為高腰泡泡裙或長靴，把乾濕褸剪裁成短身斗篷，或只保留下身作下襬；西裝同樣被「肢解」，成為雞翼袖短身上衣或高腰寬鬆長褲，再注入女性化的細節如蕾絲和皺褶；以及多套粗條紋配半透明雪紡的裙裝。這些女性化的點綴，可能就是來自系列的靈感繆斯——英國黑人女歌手Sade，她那些具靈魂、爵士樂風的作品，以至優雅的氣質與女性韻味，絕非一般性感尤物可比擬，這點與Sacai的女裝也許有異曲同工之處。